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蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）
去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

總部位於矽谷庫比蒂諾市的蘋果公司日前宣布，將從2月3日開始接受遞交2025年度「Swift學生挑戰賽(Swift Student Challenge)」的參賽作品，並表示，非常驕傲可以通過這一賽事來支持和提升下一代的開發者、創造者和創業家。挑戰賽給了數以千計的學生開發者展示自己創造力和編程能力的機會，還有學習到可以用到未來事業和更廣闊領域的現實世界技能。

據悉，遞交參賽作品的時間有三周。蘋果會依據作品的革新、創造力和社會影響力或包容性來選出350名優勝者，再從優勝者中遴選出50名佼佼者，邀請他們參加今年夏天在蘋果公司庫比蒂諾總部舉辦的活動。

去年的50名佼佼者受邀到蘋果總部園區參加了為期三天的活動，並參加了當年的蘋果「世界開發者大會（WWDC)」特別活動。優勝者來自全球超過35個國家和地區。其中很多人的設計靈感都來自於個人經歷。脫穎而出的50人中，很多人的作品都表現出有朝一日可以通過自己的程式設計積極改變其他人命運的希望。

其中就包括22歲，來自加拿大的葛路佐（Elena Galluzzo)。她當時正在讀大學本科，和父母、姊妹還有外公外婆同住。她看到因為外婆有阿茲海默症晚期需要全職照料，在即使與子女同住的狀況下，外公也生活的很艱辛和孤獨。

葛路佐因此設計了一款叫做「關照膠囊 （Care Capsule)」的長者全包照顧助手應用。她利用蘋果的機器學習框架Create ML來設計聊天機器人（Chatbot)，通過分析其與用戶的互動來推斷用戶是否有孤獨或抑鬱狀況。這款應用還可以幫助用戶記錄自己的用藥，連結社區資源和保存積極的記憶。

同樣22歲來自密歇根州的布萊爾（Dezmond Blair)在拖車公園長大。從小他就知道一定要保持良好的學習成績，因為父母告訴他「你還年輕，將來一定不會就像我們這樣。」他說，父母做了很多就是為了自己的人生不要像他們那樣困難，而這是他靈感和熱情的來源。

他在學校學習刻苦，並且發現自己有科技方面的天賦，最後還拿到電腦編程的副學士學位。在底特律的蘋果開發者學院，他學習了蘋果的編程語言Swift。他的參賽作品MTB XTREME來自和弟弟戶外騎山地自行車的經歷。這款應用可以為騎行者提供周遭環境360度的視角。

矽谷 阿茲海默症 加拿大

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