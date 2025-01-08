紀事報：查克柏格棄事實查核轉型「讓美國再次偉大化」

查克柏格宣布放棄事實查核政策，紀事報稱他已完全「讓美國再次偉大化」。（美聯社）

Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）7日宣布結束公司事實查核政策，舊金山紀事報稱，他這項舉動確定了一件事：查克柏格的「讓美國再次偉大化」（MAGA-ization）轉型已告完成。

紀事報還稱，除了已完全「讓美國再次偉大化」，查克柏格7日的宣布還意味著，他在還未有機會站上格鬥擂台之前，就已經輸給了「讓美國再次偉大」理念的布道者馬斯克（Elon Musk）。

紀事報表示，結束事實查核是川普 瘋狂追求的夢想。共和黨最近接下這個重責大任，盯上了事實查核公司NewsGuard。查克柏格取消臉書 若有似無的事實查核功能，表明了矽谷科技巨頭最在意的是他們的利益，而不是那些無法讓他們再賺進數百億元的法治、民主或理想。

上個月，查克柏格捐出100萬元給川普的就職慶祝活動，接著又任命川普好友UFC執行長懷特（Dana White） 為臉書董事，頻頻向川普示好。就連川普7日也在記者會上承認，他現在已經擁有查克柏格。當被問到查克柏格是否在回應他過去對查克柏格的威脅時，川普回答說：「或許是吧。」

查克柏格現在稱，馬斯克是他的榜樣。他說：「我們已經看到X的作法（社群查核）發揮了作用，他們讓社群判斷哪些發文可能具有誤導性、需要更多背景訊息。」

這種社群監管方式使X和Meta得以擺脫讓他們真正接受監管的束縛。與傳統媒體不同，這些社群平台不需要對用戶在其網站上發表的內容負責。這正是為什麼當有人要像對待傳統媒體一樣，對科技巨頭進行監管時，科技巨頭會如此憤怒的原因，因為他們的商業模式有可能因此毀於一旦。

事實上，查克柏格向當權者示好並非頭一遭。早在2011年，查克柏格在臉書總部舉行的一場「論壇」上，特別換上西裝、打上領帶，與時任總統歐巴馬進行對談，這場「論壇」其實是奧巴馬競選連任的活動之一。六年後，查克柏格聘請了協助歐巴馬在2008年贏得總統大選的高級顧問普洛夫（David Plouffe）來指導其慈善組織「陳-查克柏格倡議」（Chan Zuckerberg Initiative）的宣傳工作。

由於Meta被控非法壟斷社群媒體，正面臨聯邦貿易委員會的反壟斷訴訟，此案可能在今年春季開庭。紀事報諷刺地表示，在白宮有朋友不會有壞處，即使這意味著要改變你的核心價值觀。