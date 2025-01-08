屋崙警長首巡邏華埠 華人吐苦水「盼治安好罰單少」

金鋪商戶激動說起此前被搶經歷，希望華埠治安能更好。(記者劉先進╱攝影)

屋崙 警長米切爾（Floyd Mitchell）7日聯合東灣台山同鄉會華埠 社安隊在華埠巡邏。這是他首次巡邏華埠。社區民眾最關心的是安全和停車問題。有商戶說，有顧客早上停在收費碼表壞掉的停車位，還遭遇罰單。「常有不合理的罰單，會嚇到顧客不來消費。」米切爾表示，雖然停車罰單並非警局管理，但不能讓罰單阻撓生意，將會盡快轉達這一意見。

屋崙警長米切爾(左)與商戶溝通。(記者劉先進╱攝影)

社安隊負責人馬作林表示，社安隊始終堅持警民攜手、護衛華埠的初衷，保護華埠。

參與巡邏的有美國華裔精神健康聯盟（MHACC）、屋崙華埠獅子會，以及阿拉米達縣地檢長辦公室的社區支持局負責人卡森（Jenny Kassan）等。首次到華埠巡邏，米切爾很熱情，瞭解華埠春節的慶祝活動細節。

八街一間家具的東主趙先生說，7日早上有顧客來華埠，停車在一個損壞的收費碼表路邊車位，卻收到罰單，當場申訴都沒用。得知這一反饋，米切爾馬上指示隨行記錄下來，承諾轉達給停車執法部門，「不能讓停車罰單阻撓商業生意」。

喜粵居東主黃燕華表示，華埠商戶最關心的是治安問題。曾親眼見到有人砸車偷盜車上的財物。

女東主7日說起這些，聲音哽咽哭泣。她表示，華埠下午3點後就顧客不多。為了防備搶劫和盜竊，門口裝了重重鐵門。

華埠獅子會主席莊錦鎮形容像牢籠一樣，「商戶付了所有的稅收，但開業時間卻縮短到下午5時，很不公平」。