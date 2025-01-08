我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

涉性侵昏迷女客 加州華男按摩師被捕 警疑有更多受害者

聖馬刁訊
47歲的陳國勝(Guosheng Chen，音譯)，涉嫌性侵女顧客被捕。(取材自San Mateo County警局)
47歲的陳國勝(Guosheng Chen，音譯)，涉嫌性侵女顧客被捕。(取材自San Mateo County警局)

當局日前發布消息稱，一名居住在海沃市（Hayward）的一名華裔男性按摩師，涉嫌在為女性顧客按摩時性侵而被捕，他的罪名是口交、性侵、涉及昏迷者的性侵犯。嫌犯曾在加州多地做過按摩師，警方認為可能還有更多受害者，敦促她們挺身而出。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）等媒體綜合報導，加州聖馬刁(San Mateo)警局近日表示，居住在海沃市（Hayward）的一名華裔男性按摩師，涉嫌性侵女顧客被捕。

當局稱，被捕的男性為47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯）。這起事件發生在2024年12月22日，地址位於密爾布瑞（Millbrae）Broadway 900號街區的一家按摩院。警局接到報警電話後迅速趕到案發現場，一名成年女性稱自己在按摩期間，男性按摩師對她進行「不必要、不適當的性接觸」。

據悉，受害者是在事件發生數小時後向警方報案。在海沃市警察局的協助下，陳國勝1月2日被捕，並被關押在馬圭爾懲教所（Maguire Correctional Facility）。監獄紀錄顯示，陳國勝的保釋金為40萬美元，罪名是口交、性侵、以及對失去意識的人進行性侵犯。當局沒有詳細說明受害者為何在按摩過程中昏迷。

警局指出，嫌犯陳國勝曾在加州各地做過按摩師，包括阿拉米達縣（ Alameda County）、康曲柯士達縣（Contra Costa county）、聖馬刁縣(San Mateo County)、以及南加地區的聖地牙哥縣（San Diego County）等。官員認為，可能還有其他身分不明的受害者。任何有更多信息的人，請致電650-363-4060聯繫警探Pitts，或發送電子郵件至 [email protected]

加州 華裔 監獄

上一則

半月灣鄧金斯蟹到港 華人分享食譜 華人超市1磅8.99元

下一則

金山準公共安全長爆出曾酒駕撞車 羅偉發言人：無中生有

延伸閱讀

「她們不配當淑女」？獄警性侵女受刑人 每每逃過制裁

「她們不配當淑女」？獄警性侵女受刑人 每每逃過制裁
加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……
拜登守護原民聖地 南北加州增設國家保護區

拜登守護原民聖地 南北加州增設國家保護區
紐森提無赤字預算 仍面臨川普撤銷聯邦資金威脅

紐森提無赤字預算 仍面臨川普撤銷聯邦資金威脅
誆稱可防兒童被綁架 冒充加州「安珀警示」騙個資

誆稱可防兒童被綁架 冒充加州「安珀警示」騙個資

熱門新聞

1898年的「美國訴黃金德案」裁決確立了「美國公民出生地原則」。（取自臉書）

在美出生公民權或生變 華裔黃金德案再搬上檯面

2025-01-02 12:43
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

2024-12-31 21:27
加州這個冬季流感和呼吸道融合病毒當道，但專家警告，新冠病例正要開始增加。（美聯社）

加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行

2025-01-03 14:58
林育貞稱網購配送的雞蛋「存貨足、送貨快、價格美」。（林育貞提供）

超市雞蛋荒 華人網購反而更超值

2025-01-01 01:18
2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏╱攝影）

2025年旅行新規 8日起赴英國需先申請ETA

2025-01-06 01:00
珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的鄧金斯蟹。圖為好市多銷售的熟蟹（記者王子涵╱攝影）

吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始

2025-01-05 21:21

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌