金山重拳出擊 嚴打電子煙線上零售商

邱信福強調，會繼續採取強力措施打擊電子煙線上零售商。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）7日宣布，與兩家違規向居民銷售限制菸草產品的線上零售商 達成和解。這項和解顯示，舊金山將繼續嚴格禁止調味菸草產品和針對年輕人的電子煙銷售。

邱信福辦公室表示，這一重要勝利標誌著舊金山在保護公共健康、特別是青少年免受菸鹼成癮影響方面，又邁出關鍵一步。作為全美控菸工作的先驅城市，舊金山多年來採取一系列嚴格措施，包括禁止調味菸草產品和針對年輕人的電子煙銷售。2019年，舊金山市民以壓倒性多數（超過81%的選票）支持維持電子煙禁令，彰顯全市對抗菸草和尼古丁成癮的決心。然而，部分零售商試圖通過線上銷售渠道非法出售被禁產品，公然挑戰舊金山的法律底線。

2024年12月10日，舊金山高等法院批准了和解協議，要求其違規的兩家零售商採取多項措施以確保合規，包括禁止向舊金山市居民銷售調味菸草產品和電子煙。其網站需明確標示禁售聲明，並阻止舊金山地址出現在配送及結算地址欄中。此外，兩家公司將支付總計6萬8000美元的民事罰款與律師費用。

舊金山第十區市議員華頌善（Shamann Walton）對此表示支持，並強調了此次判決對社區的重要意義。他指出：「這是向所有試圖違反公共健康保護措施的人發出明確訊息：這樣的行為絕不被容忍。這次和解再次證明，我們致力於保障市民健康，並將違法者繩之以法。」

他說，此次和解不僅加強了對調味菸草和電子煙的管控，還進一步保護了青少年免受尼古丁成癮的危害，展現舊金山在推動公共健康政策上的堅定決心。

邱信福表示，此項和解的達成表明，舊金山將繼續採取強而有力的措施，打擊一切違規行為，並確保法律得到全面執行。這不僅有助於保護本地居民的健康，也為全國其他城市樹立了榜樣，鼓勵更多地方加強對菸草和電子煙的監管。