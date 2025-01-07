太浩湖救援犬勤訓練 學會搜尋、挖出雪崩受害者 

太浩湖救援犬如何學會在雪崩中拯救生命。（電視新聞截圖）

信使報（Mercury News）報導，在2024年1月一年一度的 「加州 滑雪安全日」（Ski California Safety Day）上，一隻名叫里普（Ripp）的小英國牧羊犬（English Shepherd）從太浩湖（Lake Tahoe）北極星度假村（Northstar resort）雪地上一個5呎深的洞中一躍而起，抓住了它最喜歡的繩結玩具。這是它的馴養者喬丹 （Malea Jordan）對它玩捉迷藏遊戲的獎勵，而這個遊戲有一天可能會挽救一名滑雪者的生命。

里普今年1歲，體重45磅，是太浩湖附近滑雪勝地巡邏的數十隻雪崩救援犬之一。在滑雪季節，它們每周都要練習從雪下把人挖出來，兩三個月大的時候就開始訓練。

每天，雪崩犬都要接受服從訓練，並接觸救援過程中可能遇到的令人不安的景象和聲音。雪崩犬可能需要乘坐雪地摩托或直升機，被閃爍的燈光包圍，聽到響亮的警報聲。它們不能分心，因為人被埋的每一分鐘都會減少其存活的機會。

狗的訓練在夏季同樣繼續進行，它們要接受密集的運動訓練，以確保有足夠的力量把人從六英尺深的雪地里挖出來。訓犬員會躲在木桶裡和其他障礙物後面，這樣狗就必須練習用它們強大的嗅覺來確定人的位置。

救援犬通常每周與馴犬員一起工作五天，而馴犬員都是滑雪巡邏員。從早上5點或6點左右到上午9點滑雪場開放。與此同時，巡邏員們還要尋找不穩定的雪塊，並用小型炸藥將其炸開。

在雪崩救援犬應對真正的緊急情況之前，它需要獲得認證。狗在剛滿一歲時就可以獲得B級認證，兩歲時可獲得 A 級認證。要想通過考試，它必須在到達現場25分鐘內，至少提前10分鐘找回兩名被埋在6呎深的模擬受害者。

在救援過程中，時間至關重要。根據瑞士（Switzerland）發表在美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）上的一項研究，被埋10分鐘內獲救者的存活率為91%，如果被埋30分鐘，存活率則下降到31%。

雖然狗不能避免災難發生時的悲劇，但它們可能是被困在雪下的滑雪者最好的生還機會。

根據科羅拉多雪崩信息中心（Colorado Avalanche Information Center）的數據，儘管滑雪巡查員努力防止雪崩，但在過去五個滑雪季節裡，美國仍有123人死於與雪崩有關的事故，其中六人死於加州。

在北極，所有雪崩救援犬都歸馴犬員所有，他們通過一個名為 「北極星雪崩救援犬計畫」（Northstar Avalanche Rescue Dogs program）的非營利組織籌集訓練和保險 費用。