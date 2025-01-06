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聖馬刁四路並進 保證婦女兒童權益

記者徐蓓蓓/聖馬刁縣報導
聖馬刁縣議會日計畫從4個關鍵政策區域來應對性別不公的問題。（Ketut Subiyanto/ Pexels)
聖馬刁縣議會日計畫從4個關鍵政策區域來應對性別不公的問題。（Ketut Subiyanto/ Pexels)

聖馬刁縣議會日前要求縣執行長設置新的縣府人員職位來實施「婦女兒童行動計畫，」來創造所有婦女和兒童都可以獲得成功的平權社區，並計畫從四個關鍵政策區域來應對性別不公的問題，包括：橋接財富差距，增加優質托兒服務， 防止家庭暴力以及擴展生殖健康和醫療自由。

縣議員科佐（Noelia Corzo)表示：「我們期待這一縣府人員職位和行動計畫可以為我們整個縣帶來經濟繁榮。」他還表示這些議題不只侷限於女性，還會影響到男性和所有其他性別的人士。解決女性提出的平權問題，可以讓我們所有居民的生活都變得更好。他舉例：「例如，我們知道每在兒童早教方面花一元，就會在我們的社區產生近兩元的直接經濟收益。」

據悉，聖馬刁縣的婦女，尤其是有色人種婦女，面臨著系統性的，基於性別的不公。該縣1萬8000個單親家庭中，多數是由掙扎於支付住房，托兒和交通費用的婦女在獨立支撐。

縣議員潘恩(Dave Pine)表示：「我們從疫情學到很多經驗教訓，其中一條就是女性在我們經濟中所扮演的角色，尤其是她們所面臨的困難。雖說育兒對於所有家長和照料者都是挑戰，但缺少優質托兒服務影響最大的就是女性，有色人種女性尤甚。」

該縣有採用非常具體的措施來縮小不同性別的薪酬差距，包括簽署和實施「加州平等薪酬保證」和創立「互動薪酬公平數據表。」數字顯示，即使在數十年的努力之後，女性的經濟健康依然不容樂觀。單身男子每擁有1元的話，單身女性只擁有82分，而單身黑人和拉丁裔女性只有9分。

潘恩表示：「我們希望擔任這一新職位的人不僅會建議政策改變，還要堅持讓縣府負責。希望這一職位的創立可以打破至今阻礙太多女性發展的障礙。」

據悉，為了號召針對性別不公展開有意義的行動，該縣「婦女地位委員會」去年10月曾就這一議題向縣議會做專門報告。 報告建議聚焦弱勢和低收入女性，採用具體有效措施，創立更加公平和繁榮的未來。

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