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聖馬刁縣挺家暴倖存者 提供保證收入

記者徐蓓蓓╱紅木城報導
聖馬刁縣計畫為家暴倖存者提供每月1000元的保證收入。(Anete Lusina/Pexels)
聖馬刁縣計畫為家暴倖存者提供每月1000元的保證收入。(Anete Lusina/Pexels)

聖馬刁縣議會近日通過新的一年計畫，幫助有至少一個孩子的家庭暴力倖存者紓解離開施暴者帶來的經濟負擔。

縣議會通過了共計34萬8000元的「家暴倖存者保證收入項目。」其中24萬元用於每月向20位符合資格的個人支付1000元，其餘資金用於管理和評估花費。「社區克服家庭暴力（CORA)」組織將負責運營這一項目直到2026年6月30日，並同時會提供1萬元的資金用於支付保證收入。

縣議員科索（Noelia Corzo)表示：「經濟虐待、缺少銀行信用、托兒需求高昂的居住和法律費用，是阻止倖存者離開虐待環境的複雜障礙。」

科索和另一位縣議員賈力輝（David Canepa)同為研究保證收入計畫的專門委員會成員。她表示：「當倖存者真的設法逃脫，我們知道她們其實面臨著更大的風險，也是最需要幫助的時候。希望這一試點計畫可以成為從暴力走向安全和自由的生命線。」

賈力輝表示，金錢不應該成為一個人決定去留的突出因素。「沒有人應該因為受制於離開的經濟能力，而被困在一段虐待性的關係中。如果這些資金能夠幫助人決定保護自己和孩子，而不受制於沒有生計，那麼這錢花得就值得。」

根據「華盛頓大學婦女福利中心」的研究，2024年在加州一個成人和一個孩子月工資，要達到1萬2254元或每小時69.93元，才能被認為可以自給。

據悉，保證收入的資金使用並沒有限制，接受者可以自行決定用於食物、交通還是居住。第一筆保證收入計畫從2025年1月開始支付。

要符合該項目申請資格必須要先是「社區克服家庭暴力（CORA)」組織的註冊會員；要是有至少一名未成年人同住的成人；收入是地區收入中位數的30%以下；並且正在離開或是已經離開施暴者。除去保證收入，參與者還可以獲得CORA組織的其他援助服務。

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