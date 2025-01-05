州參議員柯提斯推新法案 防職場暴力

VTA對員工進行職場暴力預防培訓。（記者龔玥╱攝影）

因工作場所安全措施的不足導致悲劇發生，矽谷 選出的加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）呼籲採取更嚴格的法規保護員工，並提出的參議會SB 553號法案，今年夏天正式生效，旨在防止工作場所暴力並改善員工安全保障。

這項新法律是在2021年矽谷運輸局（VTA）槍擊 事件的背景下出台的。事件由一名心理失穩的運輸員工引發，導致重大傷亡。法案要求全州交通機構實施更全面的工作場所暴力預防計畫，同時賦予工會領導人申請限制令的權力，以保護員工免受潛在威脅。

新法案要求交通機構對員工進行職場暴力預防培訓。根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，截至目前，VTA約四分之一的員工已經完成了培訓。培訓內容包括如何報告職場暴力或威脅、管理層的回應流程以及事件記錄的保留和查閱。法案規定，所有暴力事件和調查記錄需保留至少五年，並應員工要求提供相關記錄。

VTA表示，他們正努力提高員工和管理層對工作場所健康與安全的重視，，並致力於確保VTA對員工和乘客來說都是一個安全的環境。

此外，新法案的另一亮點是允許工會領導人申請限制令，以前這一權力僅限於公司管理層。此舉得到了工會和員工的積極評價，被視為保護員工權益的重要進步。

柯提斯表示，SB 553號法案的出臺受到2021年VTA槍擊事件的啟發。當時，VTA尚未實施全面的工作場所暴力預防計畫。「槍擊事件的發生暴露了系統性的問題，但這並非VTA特有的疏漏。在全州範圍內，類似的預防措施都沒有得到足夠重視。」

法案還鼓勵在全州範圍內建立員工健康中心，參照VTA在槍擊事件後設立的健康中心，為受影響的員工和家庭提供治療支援。柯提斯提出的法案為員工提供了更多保護和支持。這項立法打開了所有溝通的大門，不僅是與工會領導人之間的溝通，還包括與所有員工的互動。