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舊金山警局升級高科技工具 反應不一

編譯組╱綜合報導
2024 年標誌著舊金山警方的決定性升級，他們在日常打擊犯罪的工作中植入了大量新工具。（本報檔案照）
2024 年標誌著舊金山警方的決定性升級，他們在日常打擊犯罪的工作中植入了大量新工具。（本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導， 就技術能力而言，2024年標誌著舊金山警方的決定性升級，他們在日常打擊犯罪的工作中植入了大量新工具。

其中包括近400台自動車牌識別器 (ALPR)，用於提醒警方注意被通緝的車輛；高聳的移動監控攝像頭，用於監控犯罪熱點；還有警官們最喜歡的無人機隊。當警方在安全距離外制定計畫時，無人機隊可以緊盯嫌疑人。

舊金山警局（SFPD）戰略調查組副警長馬奎爾（Thomas Maguire）說，新的高科技工具讓警方的工作 「比過去更加精確」。

到目前為止，該市的反應不一。雖然包括即將卸任的市長布里德（London Breed）在內的官員都認為這些進步有助於降低犯罪率，但隱私和警察問責制倡導者擔心，警方正在不加區分地收集細粒度的、往往是敏感的信息，這些信息很容易被濫用。

要想在舊金山通行時不留下數字足跡，難度大大增加。12月份，ALPR 在一個工作日平均拍攝了約300萬張照片，其中幾十萬張是獨一的。據警方稱，自5月份以來，ALPR已經記錄了4萬2000次 「命中」（hits），這意味著攝像頭發現了警方正在搜尋的車輛。

從3月啟動到11月底，ALPR 協助逮捕了140名被盜車輛的被盜者，無人機執行了240次任務。

今年春天，E提案獲得了選民的批准通過。該提案明確授權舊金山警局使用無人機，這是自二十多年前警察局直升機部隊解散以來首次向警方開放城市領空。此外，提案E還允許警方在未經警察委員會（Police Commission）批准的情況下安裝公共安全攝像頭，並在向議會提交政策之前對其他監控技術進行為期一年的測試。

E提案贏得了 54% 的舊金山選民支持，但警方的新監控工具仍然極不受隱私權倡導者的歡迎。他們擔心這是向監控國家邁出的一步，可能會被濫用。

警察局副局長馬奎爾說，警察局一直在權衡隱私和公共安全之間的平衡，他理解人們對隱私的擔憂。他說，在 2025 年，SFPD將重點擴大對企業擁有的監控攝像頭的訪問，並建立一個中心，讓警察局的多個技術項目可以互動。

馬奎爾強調，這些技術改進都不能取代傳統的實地警務工作。他說：「這只是幫助我們提高能力的工具，使我們的工作更安全、更有效、更高效。所以我認為它有很大的價值。」

今年春天通過的E提案授權舊金山警局使用無人機。示意圖。(美聯社)
今年春天通過的E提案授權舊金山警局使用無人機。示意圖。(美聯社)

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