代理2年 亞裔傑森塔升任委利賀警察局長

委利賀警察局的官方網站上，已貼出新局長的官銜與照片。(取自vallejopd.net)

聲名狼藉的委利賀警察局（Vallejo Police Dept.），去年除夕那天臨時局長傑森塔（Jason Ta）被擢升為正式局長，他是亞裔 人士。

舊金山紀事報報導，委利賀市政經理穆雷（Andrew Murray）宣布，傑森塔升任市警局局長。新局長在新聞稿中寫道：「在我們繼續提升委利賀警察局到『黃金標準』的過程中，我對社區、本市和本局的承諾仍然堅定。我們已經走了很長的路，但前面還有更長的路要走。」

前任局長威廉斯（Shawny Williams）突然辭職後，傑森塔於2022年11月被任命為臨時警察局長。在那之前，委利賀警員協會對威廉斯的領導能力投了不信任票，警員稱威廉斯是想當「國王而不是局長」。

自2020年以來，委利賀警察局一直被州政府監督。州府要求市警局減少非法使用武力和種族歧視 。2020年6月，22歲的蒙特羅薩（Sean Monterosa）被委利賀警察開槍打死，那是在弗洛伊德（George Floyd）在明尼亞波利斯被一名警察殺害的一周之後，威廉斯當時是委利賀市警局局長。

紀事報2020年的一項調查發現，從2010年至2020年6月，委利賀的警察一共殺害了19 人，在這個只有12萬2000人的城市，這個數字是相當高的。後來加州 檢察長貝西拉（Xavier Becerra）宣布與委利賀達成「審查與改革協議」，要求市警局實施有關使用武力、種族偏見和其他警察問責措施的改革。

去年4月，委利賀與州司法部達成了60頁的新和解協議，概述了繼續改革的路徑。傑森塔之前在聖荷西市警局工作了27年多，他在2021年加入委利賀警察局擔任副局長之職。

委利賀市政府表揚了傑森塔過去兩年多擔任臨時局長期間的貢獻，指出他穩定了市警局的人事動盪，並採用了打擊犯罪的新科技。