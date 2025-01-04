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審計發現 過去5年 金山警察過度加班情況嚴重

編譯廖宜怡／綜合報導
審計發現，舊金山警察過去五年來過度加班情況嚴重，而且濫用病假。（美聯社）
審計發現，舊金山警察過去五年來過度加班情況嚴重，而且濫用病假。（美聯社）

一項針對舊金山警局巨額加班支出的審計報告發現，部分警員的加班時間過長，而且可能濫用病假。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這項審計是應舊金山市議員潘正義（Dean Preston）要求進行的，主要審查舊金山警局過去五個會計年度的加班支出。預算與立法分析師辦公室（Budget and Legislative Analyst）上月公布了審計報告。

審查結果顯示，這五年來，舊金山警局的加班支出增加了一倍多，從5290萬元增加到1億零840萬元，而且警局不但沒有阻止警員經常性超額加班，也沒有追究他們為何加班。

審查發現，舊金山警局上一個會計年度近三分之一的加班費是發給其中209名警員，這209名警員占警局總警力的12%。

審計師在報告中寫道：「過度加班對公共安全和警員健康均構成風險，可能導致警員體力透支，對士氣產生負面影響，並可能為本市帶來不必要的財務成本。舊金山警局必須改善他們的監督、報告和對加班政策的遵守程度。」

審計數據顯示，從2021-2022會計年度到2023-2024會計年度，舊金山警局年度加班收入超過10萬元的警員人數大增兩倍多，從131人增加到493人。

紀事報指出，警局預算和加班支出多年來一直是舊金山市府的一項嚴重問題。由於在90年代大量招聘的警員近年來紛紛退休，警局不得不利用加班來填補人力短缺。

舊金山警局發言人史諾夫斯基（Evan Sernoffsky）表示，警局人手嚴重不足，他將問題歸咎於新冠疫情和之後發生的全國警務危機。他說：「為了填補500名警員的空缺，警局一直積極招聘。作為確保舊金山安全的必要權宜之計，我們持續利用加班來補充我們的巡邏和調查小組。」

儘管人力短缺是事實，但審計發現了警員加班潛在的濫用模式。審計人員發現，某些警員「可能不當使用病假」，他們經常在一周的特定日子裡請病假，以避免周末輪班；其他有些警員請了病假，其實是為了兼差賺外快，例如在商店擔任保安。

市議員潘正義表示，審計的發現「令人震驚。」他說：「我們不應該允許警局繼續大量增加警員的加班時間，這種大規模超支的情況幾乎沒有人監督、沒有透明度、也沒有策略性。」

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