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PG&E預告 2025年1月平均住宅帳單漲幅很小

編譯林思牧╱綜合報導
PG&E預告，2025年1月費率漲幅會非常低。（PG&E官網）
PG&E預告，2025年1月費率漲幅會非常低。（PG&E官網）

2024年1月太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）大幅調升費率20%，曾經引發民情激憤。2025年1月，PG&E預告費率漲幅會非常低。有些居民半信半疑的等待帳單到來。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，今年1月的PG&E客戶的平均住宅帳單預計約為295.42 元，而2024年1月為294.51元，所以漲幅很小。

不過PG&E也提醒，如果天氣變得比較冷，可能會在未來幾周推高帳單金額。PG&E的網站上，提供五個在冬季節約能源成本的要訣，想讓帳單金額稍減的居民，可上pge.com瀏覽。

加州的居民，每單位電力費用比美國幾乎任何其他地方都貴。PG&E費率在過去三年中增加了56%，在過去十年中增加了118%，引發了人們對PG&E客戶愈來愈難以負擔能源費用的普遍擔憂。

PG&E執行長波普（Patti Poppe）表示，公司正試圖透過削減整個組織的成本來盡量減少未來的漲價。但電價上漲已成為州政府的一個關鍵問題，引發的民怨可能影響州領導人的政治前途。

加州公用事業委員會CPUC（California Public Utilities Commission）是掌理PG&E費率的單位。州長紐森在去年10月下令CPUC審查目前由公用事業客戶支付的州政府強制計畫，看看哪些計畫是成本過高、效率低下，或者可以從其他地方籌集資金。CPUC最近將就此宣布改革建議，或許有些強制收費會取消或減少。

PG&E表示，2025年的臨時電價上調全部完成後，電價將逐步降低。但PG&E又提醒，1月的帳單估計，是假設家庭使用相同數量的能源，也就是每個月500千瓦小時（kilowatt hours）的電力和31熱量單位（therms）的瓦斯天然氣。

PG&E費率分析總監柯諾斯基（Ben Kolnowski）表示，如果今年冬天比去年冷且客戶使用更多能源，今年1月的電費有可能會高於預期。

PG&E的網站上，提供五個在冬季節約能源成本的要訣。（PG&E官網）
PG&E的網站上，提供五個在冬季節約能源成本的要訣。（PG&E官網）

加州 紐森 舊金山

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