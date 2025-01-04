巴洛阿圖圖書館特別活動 千片拼圖考驗耐心

1000塊拼圖帶來了不小的挑戰。（記者龔玥／攝影）

在冬日的寧靜氛圍中，巴洛阿圖的圖書館 策畫了特別活動，千塊拼圖接力遊戲。這個活動不僅挑戰了參與者的耐心和觀察力，更成為了居民間交流互動的有趣紐帶，成為圖書館最溫馨的角落之一。

此次活動準備了兩幅各具特色的拼圖，每幅由1000塊碎片組成。其中一幅是充滿神秘氣息的東方龍圖案，另一幅則是一幅秀麗的自然風景，展現了清澈湖泊和白色建築的場景。拼圖並沒有任何編號或標記，挑戰難度可想而知。

經驗豐富的拼圖愛好者分享了自己的祕訣：首先將碎片按顏色分組，接著拼接邊框，再將形狀相似的碎片歸類，這樣逐步推進，就能更高效地完成拼圖。

拼圖吸引了許多市民駐足，無論是帶著孩子的父親，還是前來讀書的居民，都忍不住好奇地停下腳步，在後方觀察著拼圖進展。他們紛紛感慨，這拼圖看起來實在是太難了，並坦言自己可能缺乏足夠的耐心來完成這樣的挑戰。

記者在圖書館現場看到，一張大桌子上擺放著兩個未完成的拼圖，其中約三分之一已經拼好，邊框部分基本完成。在記者觀察期間，又有一位居民走到拼圖桌前，加入挑戰。他笑著表示，桌上已完成的部分並不是由他拼出的，而是接力挑戰的成果，他很期待能為這幅拼圖添上一份自己的努力。目前拼圖還沒有完成，等待更多的市民參與拼圖挑戰。 桌上待完成的拼圖。（記者龔玥╱攝影）

除了拼圖遊戲，各個圖書館近期還策畫了多場別具一格的活動。例如，為迎接農曆新年的到來，舉辦了包括年俗手工製作、書法表演以及親子故事會等內容豐富的活動，此外，巴洛阿圖圖書館還特別關注寵物家庭的需求，將舉辦線上的「寵物時間」，邀請專業的寵物行為專家，為居民提供養寵秘訣，解答日常養寵問題，幫助大家更好地與毛孩子共處。

在繁忙的城市生活中，這樣的社區活動不僅是一種消遣，更讓人感受到鄰里間的溫情。隨著拼圖一塊塊拼合，一幅美麗的圖案逐漸成形，也映射出居民之間合作的美好畫面。對於這個小小的社區而言，圖書館已經成為溫暖冬日裡不可或缺的光亮之一。