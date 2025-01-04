新年初始不平靜…聖荷西、山景城傳火警

1月1日中午12時20分左右，東聖荷西Scharff大道100街區的一處住宅著火，燒毀了住宅約一半的結構，導致兩名成年人流離失所。（取自聖荷西消防局X）

2025年的第一天，南灣聖荷西 、山景城接連發生兩起住宅火災，導致住戶受到影響。

聖荷西消防局表示，第一起火災發生於當天中午12時20分左右，地點在東聖荷西Scharff大道100街區的一處住宅。火勢迅速升級，消防隊第一時間趕赴現場，並在12時34分成功控制住火情。根據聖荷西消防局在社交平台X（前Twitter）發布的消息，這場火災燒毀了住宅約一半的結構，導致兩名成年人流離失所，所幸並無人員傷亡。

當天凌晨，山景城也發生了一場住宅火災。山景城消防局通報稱，火災於凌晨3時30分前發生在Ernestine巷1400街區的一棟住宅內。消防隊趕到時，濃煙從車庫冒出，住戶已經安全撤離。經過緊急搶救，消防員成功防止火勢蔓延至其他區域，但救援過程中切斷了房屋的水電供應，導致兩名成年人與三名孩童暫時無法返回家中。消防局透露，一名住戶在現場接受急救檢查，但未被送往醫院，傷勢目前尚不明確。

兩起火災的具體起因目前仍在調查中。當地消防部門呼籲居民定期檢查家中可能引發火災的潛在風險，如電氣線路、廚房設備等。並確保家中備有功能正常的煙霧探測器。隨著天氣逐漸寒冷，居民使用取暖設備的頻率增加，也可能帶來火災隱患。消防部門建議民眾在使用這類設備時格外小心，避免過載電路或將易燃物品放置在取暖設備附近。