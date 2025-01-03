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華人全家中招「咳到五臟六腑疼」 為何今年流感嚴重？

記者邵敏／洛杉磯報導
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏╱攝影）
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏╱攝影）

加州地區流感季節正在進行中，感染病例激增。不少華人反映，今年的流感比往年更厲害，全家老少都中招，最明顯的症狀就是嗓子巨痛，咳嗽停不下來，「咳到五臟六腑都疼」。專家解釋，今年流感嚴重背後原因很多，其中包括很多人對病毒的免疫力降低。

洛杉磯縣華人Steven張，最近幾天，一家老少五口人全部出現重感冒症狀，家中咳嗽聲此起彼伏。張太太說，自己的嗓子像刀割一樣，聲音嘶啞幾乎說不出話來，尤其晚上咳得最厲害，「我已經好幾個晚上因為咳嗽無法入睡了。」感冒症狀最先從在校就讀的孩子開始，接著張先生、張太太相繼中招，最後外公、外婆也被傳染。

「我最擔心老人，剛出現症狀時，就盡量和家中老人保持距離，戴口罩、分餐。」張女士焦慮表示，「沒想到還是防不勝防，兩個老人也沒有逃過這波流感病毒。」

羅斯密市(Rosemead)居民Rachel高一家三口剛從重感冒中逐漸恢復，「我們都折騰一個多星期了，高燒持續兩天，嗓子很不舒服，咳嗽有痰，全身無力。」Rachel說，因為身體好，往年一家人很少感冒，「今年特別不對勁，或許前幾年感染過新冠，體質變差。」還有一名陳姓華人指出，上個月全家重感冒，以為有抗體了，會扛過今年，沒想到這個月再次全家中招，「嗓子嘶啞說不出話，真的很嚴重。」

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)指出，包括實驗室檢測和急診室就診在內的多項指標，最近一段時間流感病例急劇增加。隨著年底假期的到來，節日聚會正在加劇病毒的傳播，醫療機構也在準備接受更多的患者。

南加大亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)傳染疾病控制委員會主任江華表示，現在是冬季呼吸道感染疾病的高發時間段，今年的流感病毒感染正在顯著增加，病例明顯增多。他指出，根據歷年的資料分析，今年流感的高峰期尚未到來，病例還會繼續增高。

提及今年流感比往年嚴重，江華認為原因很多，主要是過去近三年因為新冠流行，流感病毒感染很低，造成人群流感免疫力降低；加上不當的推銷疫苗運動，使公眾對衛生局的公信力大幅下降，造成今年普遍流感疫苗接種率明顯下降，更使免疫力低下。

階進慈善基金會每隔兩周都為社區民眾提供免費的疫苗接種，負責人葉品毅(Kevin Yip)表示，今年接種流感疫苗的人數明顯比往年少，他認為原因之一在於政府的宣傳力度不夠。

江華強烈建議人們盡快接種流感疫苗，「今年疫苗使用的病毒株，和目前檢測到的流行株配對甚好。」他指出，家庭成員多人感染呼吸道病毒是常見現象，應及時檢測，應用相對的抗病毒藥物，「今年有FDA批准的家用測試盒，可以同時測試流感和新冠病毒抗原，各大藥房均有出售，可以考慮使用。 」

不過，他也表示，雖然今年因流感住院的病例增加，但目前為止嚴重病例或病死數並無異常，「疫情嚴重程度仍屬常態。」江華建議，高齡老年人和患有嚴重基礎疾病者，應該在冬季呼吸道感染高峰期避免人群擁擠處，在人群中盡量帶口罩保護自己，「口罩的保護功能可能勝於疫苗。」

流感疫苗 檢測 口罩

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