加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行

加州這個冬季流感和呼吸道融合病毒當道，但專家警告，新冠病例正要開始增加。（美聯社）

數據顯示，加州 這個冬季出現大量流感 和呼吸道融合病毒(RSV)病例，而且不斷增加，新冠病例數量反而維持在低點。不過，專家警告，新冠病例現在才正要開始增加。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，加州公共衛生廳截至12月14日的每周更新數據顯示，加州流感檢測 陽性率在這周飆升近四個百分點，達到13.2%，新冠檢測陽性率上升0.2個百分點，達到2.3%。由於假期的緣故，衛生廳2024年最後兩周的數據要等到本月稍後才會公布。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格(John Swartzberg)說：「加州新冠病例正在開始增加中，但目前最嚴重的是流感。」

自新冠病毒於2019年和2020年冬季出現以來，它一直是加州追蹤統計的疾病中最致命的呼吸道病毒，儘管與初期相比，它近幾年造成的死亡人數有所減少。根據數據，自2024年7月1日以來，加州有1873人死於新冠肺炎，只有89人死於流感。

加州新冠病例在2024年6月到8月激增過後，新冠死亡人數一度創下新低。隨著年末假期到來，新冠的檢測陽性率、住院和死亡人數又開始出現上升的跡象。

舒瓦茲柏格說：「目前的廢水檢測數據顯示，新冠病毒含量在美國各地明顯上升，尤其是在加州。」

信使報表示，聖塔克拉拉縣對當地四個下水道的廢水進行的檢測顯示了這一趨勢。加州公共衛生廳匯集的廢水檢測數據發現，整個灣區廢水的新冠病毒含量剛從低度上升到中度，並且持續上升。

廢水檢測數據顯示，加州流感病毒含量自2024年11月開始上升，持續上升到12月，呼吸道融合病毒含量則是自去年11月下旬以來一直呈上升趨勢。舒瓦茲柏格認為，呼吸道融合病毒本季疫情可能已經達到頂峰，但新冠病例有可能在這個冬季後期激增。

舒瓦茲柏格指出，由於本季推出了一種新的呼吸道融合病毒疫苗，可能是民眾呼吸道融合病毒感染程度比起上一季有所改善的原因。數據顯示，自2024年7月1日以來，加州已有21人死於呼吸道融合病毒，少於去年同期的33人。