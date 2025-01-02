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新年夜不平靜 屋崙3起凶殺案 舊金山也發生加油站槍擊案

記者李怡／舊金山報導
舊金山與屋崙新年夜血案頻發，社區震驚。（記者李怡／攝影）
舊金山與屋崙新年夜血案頻發，社區震驚。（記者李怡／攝影）

舊金山屋崙警方1日表示，從2024年12月31日晚間到2025年1月1日凌晨，兩地接連發生致命案件，導致多人傷亡。警方目前正在全力調查案件背景，暴力事件引發了社區對公共安全的廣泛關注與擔憂。

屋崙新年夜三起致命案件震驚全城，屋崙警方當晚通報了三起獨立的凶殺案，時間從清晨到深夜。

31日清晨7點，一名32歲的父親在其辦公樓外遭槍擊身亡，目前案件細節尚不明確。元旦前夜晚上7點，屋崙70大道1900號街區發生一起刺殺事件，導致一人死亡。晚上10點，傑克倫敦廣場附近發生一起槍擊案，四人中槍，其中一人死亡。死者是一名32歲的洛杉磯男子，倖存者包括來自加州其他城市的三位年輕人。

傑克倫敦廣場一向是屋崙的地標性休閒場所，適合家庭與遊客聚會。這次的槍聲打破了原有的歡樂氛圍。警方提供的一位倖存者口述稱︰「我們只是出來迎接新年，沒想到卻陷入一場噩夢。」

屋崙警方早前宣布，2024年的凶殺案數量下降了35%，全年共記錄了86起，為近年來最低。但新年除夕夜的暴力連環事件，讓居民的安全感大打折扣。一名社區活動家感嘆，我們剛剛開始相信城市在變好，這一暴力事件又讓我們的信心受到打擊。

與此同時，舊金山警方正在調查一起發生在17街與南范內斯大道交界處加油站的槍擊案。元旦清晨警方接到報警，救援人員趕到現場發現一名受害者重傷。儘管緊急搶救，該男子最終不治身亡。

警方尚未透露死者身分或案件背景，案件的發生已經讓附近居民感到不安。一位住在附近的年輕女士說道，我每天經過這裡，從來沒覺得不安全，在聽說暴力事件後，不太敢一個人在加油站停留。

2024年舊金山的凶殺案數據創下了60多年來的新低，全年共記錄35起。

一位屋崙居民在社交媒體上寫道︰「新年應該是新的開始，而不是血腥的紀錄。為什麼我們的社區總是無法擺脫這些悲劇？」

舊金山多個華埠社區領袖呼籲增加警力巡邏，恢復居民安全感。警方強調，社區的幫助至關重要。

屋崙警方鼓勵知情者致電(510)238-3821聯繫凶殺科，或撥打匿名線索熱線(510) 238-7950。

舊金山警方表示，任何相關信息都可直接聯繫舊金山警察局。只有社區的支持，才能讓這些受害者的家人得到正義。

屋崙 舊金山 槍擊

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