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慶中華民國114年 南灣舉行元旦升旗

記者王日芯╱聖荷西報導
空軍大鵬聯誼會走過人群。（記者王日芯／攝影）
空軍大鵬聯誼會走過人群。（記者王日芯／攝影）

在2025年的第一天清晨，金山灣區中華民國國慶委員會在南灣舉辦了莊重的中華民國114年元旦升旗典禮。這一年度傳統活動吸引了數百名僑胞和社區人士參與，充分彰顯了僑界對中華民國的深厚感情與堅定支持。活動現場人潮湧動，不少僑胞攜家人前來，共同見證這充滿意義的一刻。

駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪、國慶委員會主委葉雲河、僑教中心莊雅淑主任等出席了活動。

10點整，在清晨微涼的空氣中，中華民國國旗與美國國旗冉冉升起。北加州淡江大學校友會率先帶來了激昂的擊鼓表演，氣勢磅礴的鼓聲喚起了所有人內心的自豪感與歸屬感。隨後，空軍大鵬聯誼會儀仗隊邁著整齊的步伐緩緩走過人群，進一步烘托了儀式的隆重氛圍。

賴銘琪致辭說：「國旗飄揚的背後，是無數海外僑胞對中華民國的熱愛與支持，也是自由、民主價值觀的完美體現。」

現場吸引了很多僑胞。（記者王日芯／攝影）
現場吸引了很多僑胞。（記者王日芯／攝影）

一位現場參與者表示，升旗典禮不僅是一種儀式，更是僑胞情感的凝聚。它讓我們更加堅定了支持台灣的信念，提醒我們共同努力，為中華民國的未來貢獻力量。

升旗儀式結束後，來賓們移步禮堂，共同慶祝元旦。主委葉雲河致辭：「正是僑胞的團結與付出，中華民國才能在國際社會中持續發光發熱。希望未來大家能一如既往地支持臺灣，為中華民國的發展貢獻智慧與力量。」

淡江大學校友會帶來了激昂的擊鼓表演。（記者王日芯／攝影）
淡江大學校友會帶來了激昂的擊鼓表演。（記者王日芯／攝影）

處長賴銘琪在總結發言中，全面回顧了中華民國在過去一年的輝煌成就。他特別提到臺灣在國際貿易排名中的穩步提升，以及經濟增長與科技創新方面的傑出表現。他說：「儘管臺灣在國際社會中面臨諸多挑戰，但我們始終堅持自由、民主與和平的核心價值。這些成就的取得，離不開海內外僑胞的鼎力支持與努力。未來，我們將繼續朝更高的目標邁進。」

活動中精采的舞獅、古箏等表演，引得觀眾掌聲不斷。活動的高潮是切蛋糕儀式，來賓將蛋糕分發給民眾，與大家共同分享這份節日的喜悅。主辦方還準備了精美的小禮品贈送給參與者，增添了節日的溫馨感。

升旗儀式。（記者王日芯／攝影）
升旗儀式。（記者王日芯／攝影）
集體切蛋糕慶祝新年。（記者王日芯／攝影）
集體切蛋糕慶祝新年。（記者王日芯／攝影）

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