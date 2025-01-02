矽谷非營利機構 高管年薪大起底

據聖荷西 焦點報報導，在矽谷 ，這個全美競爭最激烈、生活成本最高的地區之一，那些年預算數千萬甚至上億的非營利組織，花高薪聘請高管的情況並不罕見。

專家表示，鑑於非營利組織占加州 生產總值GDP的15%，向非營利組織工作人員及其高管提供，對於維持該行業的健康至關重要。

根據聖荷西焦點對矽谷15家最大的直接服務非營利組織最新的公共稅務申報的990表格的調查（例如食品銀行和遊民收容所運營商等提供實際援助的組織。不包括不提供直接服務的非營利組織，例如Sobrato基金會或SV@Home），年收入30萬以上高管的有7人，20萬以上的有3人，其餘5人的年薪也都在18萬以上。

矽谷第二次豐收（Second Harvest of Silicon Valley）執行長巴喬（Leslie Bacho）掙得最多，在2022-23財年的收入高達43萬8225元，而該組織當年的總預算約為2.86億元。

加州非營利組織協會（CalNonprofits）執行長格林（Geoff Green）表示，非營利組織員工的薪資經常受到過度審查，包括高階主管。

「我們所有人的腦海中都有這樣一個觀念，即當你從事非營利性工作時，你不應該為此獲得報酬。」格林告訴聖荷西焦點報，「在我看來，這是一個非常有毒、危險的想法。」

聖塔克拉拉大學馬庫拉應用倫理中心（Santa Clara University Markkula Center）領導道德高級主任斯基特（Ann Skeet）表示，矽谷15名非營利組織高管收入範圍，在大型非營利組織中屬於比較的典型情況。

「你要確保支付公平的工資，並以一種讓他們體面的方式，」她說，「但你不想做得太過分，因為你有捐助者和公眾，他們會發表意見，並且對資源被用到哪裡有一定的期望。」

斯基特表示，組織的規模和複雜性是決定薪酬的因素。