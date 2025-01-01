時尚與傳統齊放異彩 AESPA與趙本山點燃灣區文化熱潮

韓國女團Aespa將首次在灣區表演。（Ticketmaster截圖）

隨著新年氣息漸濃，灣區 的文化生活迎來一場盛大的「豐收季」。韓國人氣女團Aespa將於1月30日在屋侖舉辦演唱會，掀起新一輪K-pop熱潮。中國喜劇藝術家趙本山也將在其春節海外巡演中，將聖荷西 作為重要一站，於2月12日為華人 社區帶來傳統東北文化的精彩演繹。這兩場重磅演出，充分體現了灣區多元文化交融的魅力，也為當地居民提供了豐富的文化體驗。

作為SM娛樂旗下的新生代女團，Aespa自2020年出道以來迅速成為全球矚目的焦點，其成員由中國籍成員寧藝卓、日本籍成員內永枝利和兩名韓國成員柳智敏與金旼炡四人組成。以虛擬成員與現實成員結合的創新概念，以及「Black Mamba」「Next Level」等爆紅歌曲，吸引了無數粉絲。

本次演唱會是Aespa全球巡演的一部分，將於1月30日在屋崙Arena舉辦，預計將吸引成千上萬的K-pop愛好者。這也是Aespa第一次來到灣區巡演。演唱會當晚，Arena周邊預計將迎來交通高峰，當地政府和場館已做好充分準備，以確保活動順利進行。

與韓流文化的熱辣風格形成鮮明對比，中國傳統東北二人轉藝術將在趙本山的帶領下，於春節期間溫暖登場。這位家喻戶曉的喜劇表演藝術家，憑藉「劉老根」、「鄉村愛情」等經典作品，以及多年在央視春晚的精彩表現，成為華人圈公認的文化符號。

主辦單位表示，趙本山的春節海外巡演，將與本山傳媒團隊的知名弟子們一同獻藝，包括觀眾熟悉的宋小寶、閆學晶、程野、宋曉峰、王小利、李琳、閆光明、趙海燕等人，帶來極具東北特色的二人轉、喜劇小品以及傳統民俗表演。此次演出不僅面向華人群體，同時也希望吸引對中國傳統文化感興趣的其他族裔觀眾，進一步促進灣區多元文化的交流與融合。

Aespa與趙本山的接連登場，標誌著灣區2025年初文化生活的「開門紅」。作為全球化程度最高的地區之一，灣區的文化活動一直以多樣性和包容性著稱。今年更是不乏亮點，從現代流行音樂到傳統民間藝術，灣區居民得以體驗跨越國界的文化交融。