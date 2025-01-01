我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

時尚與傳統齊放異彩 AESPA與趙本山點燃灣區文化熱潮

記者龔玥╱聖荷西報導
韓國女團Aespa將首次在灣區表演。（Ticketmaster截圖）
韓國女團Aespa將首次在灣區表演。（Ticketmaster截圖）

隨著新年氣息漸濃，灣區的文化生活迎來一場盛大的「豐收季」。韓國人氣女團Aespa將於1月30日在屋侖舉辦演唱會，掀起新一輪K-pop熱潮。中國喜劇藝術家趙本山也將在其春節海外巡演中，將聖荷西作為重要一站，於2月12日為華人社區帶來傳統東北文化的精彩演繹。這兩場重磅演出，充分體現了灣區多元文化交融的魅力，也為當地居民提供了豐富的文化體驗。

作為SM娛樂旗下的新生代女團，Aespa自2020年出道以來迅速成為全球矚目的焦點，其成員由中國籍成員寧藝卓、日本籍成員內永枝利和兩名韓國成員柳智敏與金旼炡四人組成。以虛擬成員與現實成員結合的創新概念，以及「Black Mamba」「Next Level」等爆紅歌曲，吸引了無數粉絲。

本次演唱會是Aespa全球巡演的一部分，將於1月30日在屋崙Arena舉辦，預計將吸引成千上萬的K-pop愛好者。這也是Aespa第一次來到灣區巡演。演唱會當晚，Arena周邊預計將迎來交通高峰，當地政府和場館已做好充分準備，以確保活動順利進行。

與韓流文化的熱辣風格形成鮮明對比，中國傳統東北二人轉藝術將在趙本山的帶領下，於春節期間溫暖登場。這位家喻戶曉的喜劇表演藝術家，憑藉「劉老根」、「鄉村愛情」等經典作品，以及多年在央視春晚的精彩表現，成為華人圈公認的文化符號。

主辦單位表示，趙本山的春節海外巡演，將與本山傳媒團隊的知名弟子們一同獻藝，包括觀眾熟悉的宋小寶、閆學晶、程野、宋曉峰、王小利、李琳、閆光明、趙海燕等人，帶來極具東北特色的二人轉、喜劇小品以及傳統民俗表演。此次演出不僅面向華人群體，同時也希望吸引對中國傳統文化感興趣的其他族裔觀眾，進一步促進灣區多元文化的交流與融合。

Aespa與趙本山的接連登場，標誌著灣區2025年初文化生活的「開門紅」。作為全球化程度最高的地區之一，灣區的文化活動一直以多樣性和包容性著稱。今年更是不乏亮點，從現代流行音樂到傳統民間藝術，灣區居民得以體驗跨越國界的文化交融。

隨著Aespa的青春魅力點燃舞台，以及趙本山的喜劇天賦帶來歡笑，這個冬天的聖荷西將成為文化交流的中心。無論是沉浸在韓流熱潮中的年輕人，還是懷念家鄉的華人長者，都能在這些活動中找到屬於自己的情感共鳴。

趙本山春節來灣區表演。（infinitent官網）
趙本山春節來灣區表演。（infinitent官網）

灣區 華人 聖荷西

上一則

聖荷西市屬電力公司計畫 或因與PG&E談判突破擱置

下一則

推動清潔能源 矽谷電力釋多項返利補助

延伸閱讀

舊金山灣區新車平均超過5萬元 二手車也不便宜

舊金山灣區新車平均超過5萬元 二手車也不便宜
糖炒栗子舖選用河北進口栗子 憂「關稅2.0」壓垮生計

糖炒栗子舖選用河北進口栗子 憂「關稅2.0」壓垮生計
矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題

矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題
非法煙火易致火災 聖荷西市加強取締

非法煙火易致火災 聖荷西市加強取締
聖荷西查獲人口販運 華裔嫌犯被逮

聖荷西查獲人口販運 華裔嫌犯被逮

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36
與灣區其他縣市相比，舊金山的房市復甦速度依然緩慢。（記者王子涵／攝影）

舊金山房市回暖 矽谷尤為突出

2024-12-30 13:59

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡