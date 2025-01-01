聖荷西市屬電力公司計畫 或因與PG&E談判突破擱置

圖為PG&E公司。（谷歌地圖）

聖荷西 市近年來一直致力於探索成立市屬電力公司的可能性，以期通過非營利的市政公用事業降低成本、提高電力供應的可靠性。然而，近期與太平洋瓦電公司(PG&E)取得的談判突破，可能導致這一計畫暫時擱置。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，副市經理哈克尼斯（Kip Harkness）表示，與PG&E的合作進展，可能削弱聖荷西運營市屬電力公司（San Jose Power）的必要性。這一市屬電力公司原本旨在通過與私人開發商合作，吸引他們為基礎設施投資 提供資金，以換取長期享受低電價的機會。然而，PG&E的妥協和承諾或許將提供類似的支援，使得市屬電力公司的模式不再具有明顯優勢。

哈克尼斯在12月的聖荷西市議會會議上表示：「我們將繼續探索與私人開發商合作的可能性，同時推進與PG&E的合作夥伴關係。這兩條路徑為聖荷西提供了不同的選擇，而我們的目標是找到對城市最有利的方案。」

在近年來的快速發展中，聖荷西面臨著對電力容量不斷增長的需求。市經理辦公室的分析，新獲批准的高壓輸電線路不僅將輸電成本顯著降低，還將使聖荷西的電力容量增加兩倍，為未來的開發項目提供強有力的能源保障。

市經理辦公室策略師加拉福（Erica Garaffo）指出，聖荷西目前的用電量約為1000兆瓦，而新線路將額外提供2000兆瓦的能源支援。「這條線路不僅是對當前電力需求的有效回應，也為聖荷西未來的擴展提供了可持續的電力保障。」

PG&E政府事務代表拉莫斯（Cristina Ramos）則表示，PG&E近年來集中資源應對與野火安全相關的問題，但也一直關注城市的電氣化需求和經濟發展目標。「我們已經為聖荷西準備了一系列計畫，確保為社區提供更高的可靠性和服務能力。」

儘管與PG&E的合作取得進展，但社區對於是否應該成立市屬電力公司的意見分歧依舊明顯。支持者認為，非營利性質的市政公用事業能夠更好地服務居民，特別是為低收入 家庭提供更多的財政援助計畫。

在2024年大選期間，就有官員指出PG&E收費較高，會給部分家庭帶來更多的負擔。前聖荷西市長李卡多就曾針對費率上調與PG&E公司協商。聖荷西市民也經常反映電費過高。

聖荷西市經理辦公室將繼續根據多方研究和談判進展，決定是否繼續推進市屬電力公司的設想。「目前，我們保留所有可能的選擇，以確保未來決策對城市和居民最為有利。

這一決定的最終走向將不僅影響聖荷西未來的能源供應模式，也可能在全州範圍內引發關於地方公用事業與私營電力公司的新一輪討論。