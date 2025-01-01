我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

聖荷西市屬電力公司計畫 或因與PG&E談判突破擱置

記者龔玥╱聖荷西報導
圖為PG&E公司。（谷歌地圖）
圖為PG&E公司。（谷歌地圖）

聖荷西市近年來一直致力於探索成立市屬電力公司的可能性，以期通過非營利的市政公用事業降低成本、提高電力供應的可靠性。然而，近期與太平洋瓦電公司(PG&E)取得的談判突破，可能導致這一計畫暫時擱置。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，副市經理哈克尼斯（Kip Harkness）表示，與PG&E的合作進展，可能削弱聖荷西運營市屬電力公司（San Jose Power）的必要性。這一市屬電力公司原本旨在通過與私人開發商合作，吸引他們為基礎設施投資提供資金，以換取長期享受低電價的機會。然而，PG&E的妥協和承諾或許將提供類似的支援，使得市屬電力公司的模式不再具有明顯優勢。

哈克尼斯在12月的聖荷西市議會會議上表示：「我們將繼續探索與私人開發商合作的可能性，同時推進與PG&E的合作夥伴關係。這兩條路徑為聖荷西提供了不同的選擇，而我們的目標是找到對城市最有利的方案。」

在近年來的快速發展中，聖荷西面臨著對電力容量不斷增長的需求。市經理辦公室的分析，新獲批准的高壓輸電線路不僅將輸電成本顯著降低，還將使聖荷西的電力容量增加兩倍，為未來的開發項目提供強有力的能源保障。

市經理辦公室策略師加拉福（Erica Garaffo）指出，聖荷西目前的用電量約為1000兆瓦，而新線路將額外提供2000兆瓦的能源支援。「這條線路不僅是對當前電力需求的有效回應，也為聖荷西未來的擴展提供了可持續的電力保障。」

PG&E政府事務代表拉莫斯（Cristina Ramos）則表示，PG&E近年來集中資源應對與野火安全相關的問題，但也一直關注城市的電氣化需求和經濟發展目標。「我們已經為聖荷西準備了一系列計畫，確保為社區提供更高的可靠性和服務能力。」

儘管與PG&E的合作取得進展，但社區對於是否應該成立市屬電力公司的意見分歧依舊明顯。支持者認為，非營利性質的市政公用事業能夠更好地服務居民，特別是為低收入家庭提供更多的財政援助計畫。

在2024年大選期間，就有官員指出PG&E收費較高，會給部分家庭帶來更多的負擔。前聖荷西市長李卡多就曾針對費率上調與PG&E公司協商。聖荷西市民也經常反映電費過高。

聖荷西市經理辦公室將繼續根據多方研究和談判進展，決定是否繼續推進市屬電力公司的設想。「目前，我們保留所有可能的選擇，以確保未來決策對城市和居民最為有利。

這一決定的最終走向將不僅影響聖荷西未來的能源供應模式，也可能在全州範圍內引發關於地方公用事業與私營電力公司的新一輪討論。

聖荷西是否會選擇獨立發展市屬電力公司，還是繼續深化與PG&E的合作，已成為決定城市未來能源戰略的關鍵議題。有關官員和社區人士將密切關注事態發展，以期達成最符合聖荷西利益的長期解決方案。

聖荷西市民在2024年大選中曾將PG&E電價問題展開討論。左為前市長李卡多。（記...
聖荷西市民在2024年大選中曾將PG&E電價問題展開討論。左為前市長李卡多。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西 低收入 投資

上一則

兆彩12.2億頭獎 尚無人領

下一則

時尚與傳統齊放異彩 AESPA與趙本山點燃灣區文化熱潮

延伸閱讀

舊金山灣區新車平均超過5萬元 二手車也不便宜

舊金山灣區新車平均超過5萬元 二手車也不便宜
糖炒栗子舖選用河北進口栗子 憂「關稅2.0」壓垮生計

糖炒栗子舖選用河北進口栗子 憂「關稅2.0」壓垮生計
矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題

矽谷以南「臥室社區」出現社會、後勤問題
非法煙火易致火災 聖荷西市加強取締

非法煙火易致火災 聖荷西市加強取締
聖荷西查獲人口販運 華裔嫌犯被逮

聖荷西查獲人口販運 華裔嫌犯被逮

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36
與灣區其他縣市相比，舊金山的房市復甦速度依然緩慢。（記者王子涵／攝影）

舊金山房市回暖 矽谷尤為突出

2024-12-30 13:59

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡