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舊金山莎士比亞戲劇節 明年演出「羅密歐與茱麗葉」

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
舊金山Jerry Garcia露天劇場演出的莎劇「暴風雨」。（Neal Ormond攝影）
舊金山Jerry Garcia露天劇場演出的莎劇「暴風雨」。（Neal Ormond攝影）

舊金山莎士比亞戲劇節日前宣布，明年2月到5月將會在學校、圖書館和社區中心上演莎翁的「羅密歐和茱麗葉」；夏季則透過「公園裡的免費莎士比亞」在露天演出莎劇「維羅納二紳士。」

繼2024年莎翁喜劇「皆大歡喜」透過「莎翁在路上」計畫演出成功，明年將推出莎翁的浪漫悲劇「羅密歐和茱麗葉」。由上一季的助理導演李維拉（Katja Rivera）執導，五位演員組成的團隊將會在加州巡迴演出，把現場戲劇的魔法和莎翁語言之美帶給從小學到大學的各年級學生。

「莎翁在路上」演出是深受學校歡迎的增益性課程，還包含提供給教員的課程內容，來幫助學生充分理解表演。除去學校演出，也會在指定日期在圖書館和社區中心免費面向公眾演出。

這次演出的「羅密歐和茱麗葉」故事設定在1960年代，增添了一層當時反文化運動帶來的緊張氣氛，更加引人入勝，也更具相關性。改變後的劇本保留了原著的精髓，確保觀眾不論對原作是否熟悉都可以和人物和主題產生連結，並且發現這部經典之作和現代的相關性。

「公園裡的免費莎士比亞」計畫會在明年夏季上演莎翁喜劇「維羅納二紳士」。2024年劇目「暴風雨」的助理導演奧奎扎（Ely Sonny Orquiza）將會執導這部莎翁最具娛樂性的喜劇。李維拉會擔任這部劇的助理導演。

在這一版本的「維羅納二紳士」中，兩個年輕人從中西部的小鎮來到了欣欣向榮的加州。兩位朋友在西行的過程中經歷了愛情、成功和重生以及內心的掙扎。

演出會在明年7月到9月間在灣區的各公共公園中舉行，計畫包括庫比蒂諾紀念公園、紅木城Red Morton公園、舊金山Jerry Garcia露天劇場以及最新的Sue Bierman公園。具體演出日期和時間會在之後公布。

加州 舊金山 圖書館

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