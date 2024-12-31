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非法煙火易致火災 聖荷西市加強取締

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西市提醒市民不要違法燃放煙花。（聖荷西市府提供）
聖荷西市提醒市民不要違法燃放煙花。（聖荷西市府提供）

隨著除夕和春節的來臨，聖荷西市政府再次對非法煙花燃放行為發出警告，並呼籲社區居民負責任地慶祝節日，避免因煙花爆竹引發的安全隱患。

市政府表示，非法煙花不僅可能引發火災和人身傷害，還會導致昂貴的財產損失和資源緊張。為了保障社區安全，聖荷西市政法規明確規定，除專業許可的煙花表演外，所有類型的煙花—包括標注「安全」的煙花，在聖荷西及聖克拉拉縣大部分地區均屬非法。

根據市政府最新規定，非法燃放煙花的行為將面臨嚴厲處罰。首次違規者將被處以一千美元罰款，第二次和第三次違規的罰款分別為兩千美元和三千美元（18個月內重複違規）。非法出售煙花者，根據煙花數量，最高可被罰款五萬美元並面臨監禁。

此外聖荷西市還推出了「社交主辦人條例」，明確規定聚會組織者和財產所有人需對非法燃放煙花導致的應急回應費用負責。這項規定旨在減少非法聚會對社區的負面影響。

聖荷西市鼓勵居民通過多種途徑舉報非法燃放煙花的行為。居民可以使用線上表格上傳相關照片或視頻，並提供盡可能詳細的事件資訊，包括時間、地點及涉事人員描述。舉報內容將由執法部門審查，如資訊足夠，將發出警告或傳票

需要注意的是，線上舉報不會立即派遣執法人員到場處理，遇緊急情況請撥打911報警。此外，舉報者需提供有效聯繫方式，市政府可能在調查過程中與舉報者聯繫。

非法燃放煙花不僅威脅生命安全，也對環境和動物造成顯著影響。每年的節日期間是寵物失蹤的高峰期，煙花的巨大聲響對寵物和野生動物來說極具恐懼感。同時，煙花釋放的污染物也會對空氣和水質造成危害。

同時，明知煙花表演未經許可而參與圍觀，也可能面臨處罰。市政府呼籲居民，不要觀看非法煙花表演，並儘快離開現場，減少參與非法活動的風險。

聖荷西市政府呼籲居民選擇觀看經許可的專業煙花表演，以安全、負責任的方式慶祝節日。透過社區共同努力，可以減少非法煙花活動帶來的危害，確保每一位居民都能享受一個安全、歡樂的節日季。

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