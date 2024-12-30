金山交通局長譚沐霖任職5年 即將卸任

舊金山交通局局長譚沐霖（中）宣布將於年底卸任。（記者李怡/攝影）

舊金山 交通局（SFMTA）社區公關專員梁秋玉29日向本報表示，交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）已於本月中旬宣布，卸任他自2019年12月以來的五年任期，並特別感謝五年來華人社區與交通局的密切合作以及支持。

譚沐霖表示，擔任交通局長是他一生中最大的榮耀，對於SFMTA在過去五年裡的成就感到無比自豪。儘管面臨許多挑戰，他和團隊成功提升了Muni系統的可靠性和乘客滿意度，讓舊金山成為全美大型城市中，行人和自行車最安全的城市之一，並建立全國領先的無障礙交通服務計畫。

譚沐霖接手SFMTA時，面臨Muni系統延誤和內部文化不友好的困境。在他領導下，地鐵延誤率大幅下降，小規模延誤減少了89%，客戶滿意度創下20年新高。此外，他透過快速建設計畫改善街道安全，在高事故路段行人事故減少了32%，自行車事故減少了33%。他還致力於改善工作環境，設立民權辦公室，並將平等就業機會投訴率降低了近50%。

新冠疫情 期間，譚沐霖迅速帶領交通局應對挑戰，確保基本交通服務的正常運行。他還適應後疫情時代的需求，推出新路線如22 Fillmore和15 Bayview Hunters Point Express，為居民提供更高效的服務。儘管取得了顯著進展，SFMTA仍面臨財務危機，2026至2027財年預計將出現高達3.22億美元的預算缺口，譚沐霖已與相關部門合作，成立工作小組，徵求大眾意見並研究解決方案。

現任市長布里德高度評價譚沐霖在困難時期的領導力，認為他的努力為城市交通系統的未來發展奠定了基礎。加州參議員威善高稱讚譚沐霖的貢獻，指出在他的領導下，Muni的速度和可靠性達到了歷史新高，並且在街道安全方面成效顯著。

隨著譚沐霖的卸任，SFMTA將進入新的篇章。從2025年1月1日起，市交通局交通主任柯希鮑恩（Julie Kirschbaum）將接任代理局長，領導交通局繼續推動進一步的改善和發展。

舊金山交通局是舊金山市縣部門，負責管理城市的所有地面交通，包括Muni公共交通、自行車、無障礙交通、停車、交通、行人和出租車 業務。該部門於1999年由選民授權成立，整合了多個交通相關部門，包括停車與交通部、Muni以及自2007年起的出租車委員會。