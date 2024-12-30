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佩斯金將卸任 擬以「局外人」持續參與政務

舊金山訊
佩斯金表示，自己計畫以「局外人」的身份參與市府及政治事務。（記者王子涵╱攝影）
佩斯金表示，自己計畫以「局外人」的身份參與市府及政治事務。（記者王子涵╱攝影）

從明年1月8日起，舊金山將迎來一位新市長以及四位新市議員。佩斯金（Aaron Peskin）作為現任市議長，他也將因為任期限制而暫別政壇。在近期接受abc 7新聞採訪時，佩斯金表示，自己計畫以「局外人」的身份參與市府及政治事務。

佩斯金於2000年首次當選為市議員，迄今已連任五屆，成為舊金山任職時間最長的市議員。在任期間，他曾三度被選為市議長，根據市府規定，市議員不得連續任職超過兩屆，但佩斯金曾多次重返市議會，他曾在2009年計畫結束公共服務生涯。

「在這條路上，我學到了很多。我第一次參選時只有35歲，現在我已經60歲了。」佩斯金在接受專訪時說。「我熱愛這座城市，所以我不斷參選市議員，並且屢次勝出。這是我人生中一個非常精彩的篇章。」

在今年的市長競選中，佩斯金作為唯一的進步派代表脫穎而出，然而最終他僅位居第三，政治新手羅偉（Daniel Lurie）最終獲勝。

佩斯金透露，他近期曾與羅偉在咖啡館會面，為這位市府的局外人提供了一些建議。「作為一個擁有豐富政府知識、了解城市運作方式、並且熱衷於讓政府發揮功能的人，我告訴他，我隨時可以提供建議，而且是免費的。我不打算在他的政府內任職，但我願意隨時提供幫助。」佩斯金說。

即使當選市長羅偉邀請佩斯金加入其行政團隊，根據任期限制規定，市議員在卸任後至少一年內不得在市府工作。

在佩斯金的任期內，他推動了諸如鼓勵騎自行車和公共交通取代私家車、用藥物治療取代監禁、對「大科技」徵稅、以及保護舊金山標誌性低密度社區等運動。當被問及舊金山的進步派精神是否依然活躍時，佩斯金表示，他認為進步的理念仍然是這座城市的核心價值。

「我認為舊金山的選民非常聰明。他們非常了解情況，仍然在根本上支持舊金山的傳統進步價值觀。選民以驚人的比例否決了選票上的許多保守提案。」他說。「選票上有勝利也有失敗。」

展望未來，佩斯金表示，他計畫團結現有的進步派團體，確保在應對試圖「收買舊金山」的億萬富翁時，保持步調一致。

「舊金山如同是一個全國公認的獎盃，億萬富翁在舊金山投入了超額的資金，因為他們想向全國證明他們都可以掌控舊金山，但舊金山的選民們並不買帳。」他說。

abc 7新聞分析師馬蒂爾（Phil Matier）表示，目前舊金山的經濟復甦堪憂，沒有太多空間留給意識形態。他表示，需要進一步觀察進步派如何應對，尤其是川普執掌白宮的情況下。「進步派將會提高音量，但問題是現在還有多少人在聆聽？」

佩斯金表示，他「不會離開」，並說：「我對城市方方面面的興趣依然不減。」

佩斯金在開票派對的當晚，感謝選民的支持。（記者王子涵／攝影）
佩斯金在開票派對的當晚，感謝選民的支持。（記者王子涵／攝影）

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