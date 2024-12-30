屋崙華埠社安隊 免費發放41把鐵鎖給商戶

屋崙華埠社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊負責人馬作林28日對本報表示，社安隊籌資發放41把特製門鎖，相對難以剪斷，免費發送給40家商戶，增強商戶的防盜能力，希望進一步改善華埠治安。

去年8月23日凌晨，屋崙華埠8街和Harrison街的八家商戶被至少六個小偷闖入盜竊。一家被盜餐廳員工表示，加上現金、名酒及設備的損失近3萬6000元。監控視頻顯示，劫匪花了約十分鐘，利用電鋸、錘子等工具強行破門，頭部戴著燈具進入店內搜索，工具非常專業，八家商戶總共損失至少十萬元。

馬作林表示，最近華埠治安相對較為平穩，較為常見的問題是，有疑似精神病患在華埠攔住行人，還走在路上阻礙車輛通行，社安隊趕走此人，她又走回來。另外還有遊民晚上亂翻垃圾桶，弄得垃圾遍地都是。為進一步改善商戶防盜能力。社安隊決定免費發放這批特製鐵鎖。

記者看到，這批鐵鎖呈圓形，鎖芯可以固定在一個圓環中。馬作林說，鐵鎖不像平常的鎖一樣，有個把手，容易形成弱點而被剪斷。上鎖之後，賊人無處下手。他之前遍尋商店三周，才找到心儀之鎖，並購置45把、每把50多元，從今年9月開始發放，一開始商家報名拿了20多把，後來社安隊又上門發放，總共送出41把，給40家商戶。商家普遍說，防盜效果不錯。有一家海鮮超市還拿了兩把，「武裝」前後門。