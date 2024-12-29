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加州州立公園「新年第一天徒步」計畫回歸 免費導覽

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
鹽岬州立公園2.5小時的環狀步道難度適中，特色包括主教松森林、海濱台地、及波濤洶湧的海景。（取自加州州立公園網站）
鹽岬州立公園2.5小時的環狀步道難度適中，特色包括主教松森林、海濱台地、及波濤洶湧的海景。（取自加州州立公園網站）

加州州立公園廣受歡迎的「新年第一天徒步」計畫將在2025年元旦回歸，今年會在70個公園舉辦93場免費導覽徒步活動。

加州州立公園在新聞稿中指出，民眾無論是想欣賞山巒美景、沿海步道，還是沙漠風光，都能找到適合自己的路線，透過親近自然、保持健康與追求冒險來開啟2025年。

有意參加者需登錄互動式網頁（網址：parks.ca.gov/FirstDayHikes），上網後可根據公園名稱、地區搜尋，或直接點擊地圖查找活動。在該網頁上，可以找到每場徒步的集合時間、地點及停車費用等資訊。以下是今年北加州一些活動的簡介：

●天使島州立公園（Angel Island State Park）

全程4哩、適中速度的「邊走邊聊」導覽徒步，工作人員將介紹舊金山灣內最大自然島嶼的文化與自然歷史。路線包含上坡、部分鋪設及未鋪設路面，以及階梯。

●阿姆斯壯紅木州立自然保護區（Armstrong Redwoods State Natural Reserve）

導覽員將帶領參加者穿越高聳的海岸紅木林，沿開拓者步道（Pioneer Trail）進行1.5哩往返的行程，該步道符合無障礙設計，且大部分為平坦路面。

●卡拉維拉斯巨杉州立公園（Calaveras Big Trees State Park）

與專業講解員一同漫步於地球上最高的樹木巨杉之間。如果積雪充足，參加者可免費使用公園提供的雪鞋。

●鹽岬州立公園（Salt Point State Park）

這條耗時2.5小時的環狀步道難度適中，特色包括主教松（Bishop Pine）森林、海濱台地、及波濤洶湧的海景。

所有徒步活動均免費。大多數公園需支付停車費。不過，若參加者有加州州立圖書館公園通行證（California State Library Parks Pass，可免費申請）或符合黃金熊通行證（Golden Bear Pass）資格，即可免費進入參與公園。

在戶外一定要遵守「不留痕跡」原則。出發前確保準備充足，請參考以下徒步安全提示：

1. 事先了解情況：出門前檢查要訪問的公園狀態，了解當地限制與指引，是否有新增活動或因天氣取消的情況。如目的地人潮過多，準備替代計劃。如果感到不適，請留在家中。

2. 安全至上：了解戶外活動的預防措施，特別是首次造訪州立公園系統時。小心有毒的植物，避免接觸野生動物。

3. 攜帶足夠的水：帶比平時更多的水。徒步很容易讓人脫水，別讓自己陷入缺水的困境。攜帶水瓶或方便飲用的水袋。

4. 選擇合適的鞋子：不一定需要登山靴，但要確保鞋子能幫助避免扭傷腳踝。最重要的是鞋底抓地力要好，建議選擇稍大一點的尺碼，因為長途徒步可能讓腳腫脹。

5. 穿著合適的衣物：選擇輕便、能排汗的衣物與襪子。天氣較冷時，可添加分層衣物。

在阿姆斯壯紅木州立自然保護區，導覽員將帶領參加者穿越高聳的海岸紅木林。（取自加州...
在阿姆斯壯紅木州立自然保護區，導覽員將帶領參加者穿越高聳的海岸紅木林。（取自加州州立公園網站）
天使島州立公園導覽徒步活動，工作人員將介紹舊金山灣內最大自然島嶼的文化與自然歷史...
天使島州立公園導覽徒步活動，工作人員將介紹舊金山灣內最大自然島嶼的文化與自然歷史。（取自加州州立公園網站）

州立公園 加州 舊金山

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