聖荷西查獲人口販運 華裔嫌犯被逮
聖荷西警察局（SJPD）宣佈，警方在經過長達一個月的深入調查後，12月20日在聖荷西一處住宅執行搜查令，成功破獲一個涉及性交易的非法場所，救出兩名女性受害者，並逮捕了一名涉嫌販賣人口的華裔男子。
據警方透露，這名44歲的嫌犯名為Zhen Wang（音譯王震），他被指控經營非法住宅妓院，涉嫌「拉皮條」和「人口販運」等多項罪行。警方在現場查獲了大約一萬美元的現金，同時發現了兩名成年女性受害者。
王震現已被關押於聖塔克拉拉縣主監獄，面臨拉皮條（pimping）與拉客（pandering）等相關指控。
受害者目前已獲得聖荷西相關機構的資源和幫助，以支援她們從性交易中解脫並重建生活。警方強調，這一成功行動不僅保護了兩名受害者，還阻止了進一步的犯罪行為，並對販運人口的犯罪分子發出了強烈警告。
此次行動由聖荷西警察局人口販運特別工作組（HTTF）主導，並聯合多個執法單位共同完成。這些單位包括SJPD暴力犯罪執法小組、美國國務院外交安全服務處，以及聖克拉拉縣執法部門調查人口販運工作組。
警方呼籲民眾若有任何相關情報，可聯繫聖荷西警察局人口販運專案組，電話：408-537-1999。此外，民眾也可透過P3TIPS行動應用程式、撥打舉報專線：408-947-7807，或訪問網站：siliconvalleycrimestoppers.org，匿名提交線索。凡提供線索導致嫌犯被捕者，均有機會獲得由矽谷滅罪計畫（Silicon Valley Crime Stoppers Program）提供的現金獎勵。
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