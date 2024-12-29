我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

華人家長會 籌辦春節聯歡晚會

記者龔玥╱聖荷西報導
受訪人徐成旻同學。（圖由受訪者提供）
受訪人徐成旻同學。（圖由受訪者提供）

Leland high school華人學生將於2025年2月1日舉辦一年一度的春節晚會，為南灣社區帶來一場融合傳統與現代藝術的文化盛宴。這場晚會將以學生主導，文化傳承為核心，展示中華文化的多元魅力。

自2001年成立華人家長會以來，Leland高中華人家長會的春節聯歡晚會已連續舉辦多屆，成為華人社區的一項年度傳統。今年的節目依舊由學生自編自導自演，涵蓋舞獅、古典舞等傳統藝術，同時融入街舞、合唱等創新形式，展現年輕一代對中華文化的多樣解讀。

學校老師表示：「這不僅是一場文化交流的盛會，更是社區凝聚力的重要體現。通過這樣的活動，華人家庭能夠更好地融入校園生活，同時也讓更多非華裔家庭感受到中華文化的魅力。」

徐成旻是一名16歲的高三學生，儘管學業繁忙，他仍積極參與活動。他表示：「我們學生自己舉辦的春節晚會不僅是展示中華文化的平台，更是團隊合作與成長的寶貴機會。」過去幾年，他曾以中國功夫表演驚豔全場，今年則選擇擔任志願者，為舞台布置和活動安排貢獻力量。

徐成旻分享了他對中國功夫表演的熱情。他從小學練習跆拳道，後轉向中國功夫，熟練掌握紅纓槍、棍法等。他曾參與舞龍舞獅表演，這個節目要求隊員們高度配合。在過去的晚會中，他曾選擇周傑倫的「雙截棍」作為表演配樂，並穿著傳統服裝，為節目增添濃厚的文化氛圍。

春節晚會不僅吸引了華裔學生，還吸引了印度、韓國、日本等多族裔的學生與家長參與。徐成旻提到，去年一名非華裔學生表演中國樂器，體現了文化交流的深遠影響。校長每年都會親自到場致辭，感謝師生和家長的共同努力。

據悉，今年節目單涵蓋舞獅、民族歌舞和現代街舞等，延續一貫的多樣性。

徐成旻還分享到，志願服務不僅增強了他的團隊合作能力，還讓他更加體會到傳播中華文化的意義。他表示：「這場活動是文化的紐帶，連接了不同背景的家庭。」

作為灣區社區的重要文化活動，這場春節晚會不僅為觀眾帶來一場視覺與聽覺的盛宴，也在促進文化認同、增強社區凝聚力方面發揮了重要作用。

主辦方歡迎觀眾們踴躍參與，共同體驗孩子們的快樂。無論是台前的表演者，還是幕後默默付出的志願者，這場晚會註定成為他們2025年春節期間的難忘記憶。

傳統民樂表演。（圖由受訪者提供）
傳統民樂表演。（圖由受訪者提供）
功夫表演。（圖由受訪者提供）
功夫表演。（圖由受訪者提供）
籌備春節晚會。（圖由受訪者提供）
籌備春節晚會。（圖由受訪者提供）
孩子們表演節目。（圖由受訪者提供）
孩子們表演節目。（圖由受訪者提供）
功夫表演。（圖由受訪者提供）
功夫表演。（圖由受訪者提供）

華人 華裔 灣區

上一則

灣區7300萬通行費預算 被挪用於支付橋梁維護費用

下一則

聖荷西查獲人口販運 華裔嫌犯被逮

延伸閱讀

一塊麵團多重玩法Trader Joe's麵團解鎖春節美食新可能

一塊麵團多重玩法Trader Joe's麵團解鎖春節美食新可能
中國民眾感嘆年關難過 官方提前布局春節維穩工作

中國民眾感嘆年關難過 官方提前布局春節維穩工作
賴當政衝擊？ 台商出席意願恐降 海基會春節聯誼規格減

賴當政衝擊？ 台商出席意願恐降 海基會春節聯誼規格減
紐約詩畫琴棋會 慶祝成立31周年

紐約詩畫琴棋會 慶祝成立31周年
4僑團明年1/26攜手「迎春揮毫 喜蛇臨門」

4僑團明年1/26攜手「迎春揮毫 喜蛇臨門」

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

西岸唯一 桑尼維爾入最熱房市前十 房屋均價突破200萬

2024-12-24 01:20
矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

除了馬斯克 矽谷科技界這些人也支持川普

2024-12-24 17:45
本次勝選，羅偉受到華裔民眾的廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

準市長羅偉直言：舊金山將發生重大改變

2024-12-23 01:20

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如