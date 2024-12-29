華人家長會 籌辦春節聯歡晚會

受訪人徐成旻同學。（圖由受訪者提供）

Leland high school華人 學生將於2025年2月1日舉辦一年一度的春節晚會，為南灣社區帶來一場融合傳統與現代藝術的文化盛宴。這場晚會將以學生主導，文化傳承為核心，展示中華文化的多元魅力。

自2001年成立華人家長會以來，Leland高中華人家長會的春節聯歡晚會已連續舉辦多屆，成為華人社區的一項年度傳統。今年的節目依舊由學生自編自導自演，涵蓋舞獅、古典舞等傳統藝術，同時融入街舞、合唱等創新形式，展現年輕一代對中華文化的多樣解讀。

學校老師表示：「這不僅是一場文化交流的盛會，更是社區凝聚力的重要體現。通過這樣的活動，華人家庭能夠更好地融入校園生活，同時也讓更多非華裔 家庭感受到中華文化的魅力。」

徐成旻是一名16歲的高三學生，儘管學業繁忙，他仍積極參與活動。他表示：「我們學生自己舉辦的春節晚會不僅是展示中華文化的平台，更是團隊合作與成長的寶貴機會。」過去幾年，他曾以中國功夫表演驚豔全場，今年則選擇擔任志願者，為舞台布置和活動安排貢獻力量。

徐成旻分享了他對中國功夫表演的熱情。他從小學練習跆拳道，後轉向中國功夫，熟練掌握紅纓槍、棍法等。他曾參與舞龍舞獅表演，這個節目要求隊員們高度配合。在過去的晚會中，他曾選擇周傑倫的「雙截棍」作為表演配樂，並穿著傳統服裝，為節目增添濃厚的文化氛圍。

春節晚會不僅吸引了華裔學生，還吸引了印度、韓國、日本等多族裔的學生與家長參與。徐成旻提到，去年一名非華裔學生表演中國樂器，體現了文化交流的深遠影響。校長每年都會親自到場致辭，感謝師生和家長的共同努力。

據悉，今年節目單涵蓋舞獅、民族歌舞和現代街舞等，延續一貫的多樣性。

徐成旻還分享到，志願服務不僅增強了他的團隊合作能力，還讓他更加體會到傳播中華文化的意義。他表示：「這場活動是文化的紐帶，連接了不同背景的家庭。」

作為灣區 社區的重要文化活動，這場春節晚會不僅為觀眾帶來一場視覺與聽覺的盛宴，也在促進文化認同、增強社區凝聚力方面發揮了重要作用。