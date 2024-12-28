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4僑團明年1/26攜手「迎春揮毫 喜蛇臨門」

記者葛歆睿╱密爾比達報導
北加州中文學校聯合會將於1月26日在金山灣區僑教中心舉辦「迎春揮毫 喜蛇臨門」盛會。(記者葛歆睿╱攝影)
北加州中文學校聯合會將於1月26日在金山灣區僑教中心舉辦「迎春揮毫 喜蛇臨門」盛會。(記者葛歆睿╱攝影)

為迎接2025喜蛇年，北加州中文學校聯合會攜手北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、以及世界華人工商婦女企管協會北加州分會，將於1月26日（周日）在金山灣區僑教中心舉辦「迎春揮毫 喜蛇臨門」盛會。

僑教中心莊雅淑表示，每一年的迎春揮毫活動都是金山灣區僑界的一大盛事。揮毫是年節期間重要的傳統文化，透過揮毫寫下新年祝賀語，祈求來年能夠一切順利，具有象徵性意義。對於海外第二代、第三代也有文化傳承的意義。感謝四個僑團聯合舉辦這場活動，讓海外僑胞感受年節氣氛，讓主流社區一起體驗農曆新年的喜慶。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，活動主題聚焦於傳承中華文化，營造濃厚的春節氛圍，適合親子同歡。主辦單位希望銜接主流，把台灣農曆年習俗推廣到各界，呼籲僑胞們邀請美國朋友一同參加。

今年活動的亮點包括：「蛇年文化傳承」，多位名師與嘉賓將現場揮毫，贈送寓意吉祥的春聯，為新年增添祝福與福氣；「熱鬧春節氛圍」，舞獅與三太子大鼓震撼表演，為觀眾帶來震撼的年節視覺體驗；「多元藝術呈現」，融合傳統文化與現代美學的那魯灣民族舞蹈，展現文化的多樣性與包容性。

此外，還有「地道年味美食」，現場設置美食與文化攤位，包括手作燈籠、臉譜繪製，並結合年貨大街活動，讓來賓享受豐富的味覺與購物體驗；「童趣服裝走秀」，鼓勵孩子們穿著充滿年味的新年服裝參與走秀，為春節活動增添更多的喜悅與活力；「才華榮耀時刻」，為海報比賽舉辦頒獎典禮，表彰創意與文化的結合。

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