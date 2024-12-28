希勒航空博物館12/28「駕駛艙日」 體驗飛行樂趣

「開放駕駛艙日」總是吸引眾多大人、小孩。（希勒航空博物館提供）

希勒航空博物館 （Hiller Aviation Museum）今(28)日，將舉辦一年一度的「開放駕駛艙日」活動，從上午10點到中午12點，為航空迷和家庭遊客提供一個獨一無二的機會，體驗飛行員的視角，探索駕駛艙的奧祕。

活動期間，博物館內的多架飛機駕駛艙將向公眾開放，不僅包括平日可以進入的麥克唐納·道格拉斯A-4天鷹戰鬥機（McDonnell Douglas A-4 Skyhawk）、波音 747（Boeing 747）和希勒H-12直升機（Hiller H-12），還將開放多款其他經典機型的駕駛艙供遊客體驗。

遊客可親身進入以下機型的駕駛艙，感受飛行操作的真實樂趣，包括曾用於海上救援的經典水上飛機的格魯曼HU-16信天翁（Grumman HU-16 Albatross），一戰中德國 王牌飛行員「紅男爵」使用的傳奇三翼戰鬥機復刻版福克Dr.1紅男爵戰鬥機（Fokker Dr.1 "Red Baron"），輕型雙引擎飛機航空指揮官500U（Aero Commander 500U），以及波音737系列的首款機型波音737-100（Boeing 737-100），被譽為「空中女王」的波音747（Boeing 747）」，直升機歷史上的標誌性機型貝爾47D（Bell 47D）等。

遊客將有機會坐入駕駛艙，瞭解飛機飛行所需的控制裝置和儀表，親身體驗飛行員的操作視角。這不僅是一次航空知識的探索之旅，也是激發飛行夢想的絕佳機會。