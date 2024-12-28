涉在網路銷售非法槍枝 聖荷西男被捕

卡布雷拉涉嫌在社交媒體上銷售槍枝。(聖荷西警局提供)

聖荷西 警方近日在一項針對非法槍枝交易的調查中取得重大突破。12月18日，警方聯合多個部門行動，在聖荷西市逮捕一名成年男性嫌疑人卡布雷拉（Lucien Cabrera），並繳獲他非法槍枝交易的相關證據，該嫌疑人因製造、持有和銷售非法槍枝以及多項嚴重罪行，被關押在聖克拉拉縣主要監獄 。

案件調查始於10月30日，當時警方發現一個在社交媒體平台上活躍的帳戶，該帳戶常推廣、銷售非法槍枝。通過調查，警方鎖定卡布雷拉在本地製造非法槍枝，還從佛羅里達州和內華達州 非法進口大容量彈匣並銷售。這些非法槍枝多為「鬼槍」，沒有序號，無法追蹤來源，增加了警方執法難度。

為吸引更多買家，卡布雷拉在社交媒體上發布多段視頻，展示自己在巴洛阿圖市和聖荷西市不同公共場所開槍的畫面。這些視頻的拍攝地點包括開闊的田野、居民區以及聖荷西市一所學校校園。他甚至在一家商場揮舞槍枝，肆無忌憚炫耀非法活動，引發社區關注和擔憂。

警方12月18日展開抓捕行動，最終鎖定卡布雷拉的位置並將其逮捕，同時收繳了多項關鍵證據，包括非法槍枝。

警方表示，卡布雷拉的行為不僅威脅到公共安全，還可能對未成年人的成長造成不良影響。目前，他面臨多項嚴重指控，包括製造和銷售非法槍枝、在學校區域內開槍以及非法交易大容量彈匣等，已被移送至聖克拉拉縣主要監獄等待進一步審判。