OpenAI吹哨人巴拉吉是自殺？父母要求徹查死因

OpenAI前任員工巴拉吉被發現死在舊金山的公寓中。法醫驗屍後判定這位25歲吹哨人是自殺身亡。但他的父母親質疑，要求官府對事件徹底調查。(美聯社)

今年10月向紐約時報 舉報OpenAI 的公司前任員工巴拉吉(Suchir Balaji)，11月26日被發現死在舊金山 的公寓中。法醫驗屍後判定這位25歲吹哨人是自殺身亡。但他的父母親質疑，要求官府對事件徹底調查，他們已雇請私家偵探調查。

聖荷西信使報報導，2024年10 月下旬，巴拉吉指控前雇主OpenAI透過竊取網路資料來訓練其熱門聊天機器人 ChatGPT，因此是違反了聯邦版權法，因而引起了全國的關注。但他隨即在11月26日被發現死於舊金山的公寓中。

他的指控支持了近幾年來作家、編劇和電腦程式設計師所提出的指控。他們稱OpenAI未經許可竊取了他們的內容，違反了美國關於如何使用先前發表的作品的「合理使用」(fair use)法律。許多媒體公司也已向OpenAI提出民事訴訟，其中包括聖荷西信使報及其七家附屬報紙，以及原本刊登那篇吹哨人報導的紐約時報(The New York Times)。

在紐時刊登的報導中，巴拉吉敘述他在8月離開這家生成人工智慧公司的決定，同時暗示該公司的數據收集方式「對於整個互聯網生態系統來說不是一個可持續的模式」。他說：「如果你相信我所相信的，你就必須離開公司。」

截至11月18日，紐約時報的法庭文件中，稱巴拉吉擁有「獨特且相關的文件」來支持針對OpenAI的訴訟。紐時在法庭文件中點名了至少12人(其中許多人是過去或現在的OpenAI員工)，因為他們對案件有幫助。巴拉吉是其中的一位。

但一個星期後他的父母親被他的猝逝震驚，當時他還差幾天滿26歲。他的母親本周在阿拉米達的家中向記者指出，她唯一的孩子從小就是一個了不起的人，沒有人相信他會自殺。

巴拉吉出生於佛羅里達州，在灣區長大。他的母親告訴信使報，兒子從小就是個神童。他在三個月大時就會說母親的名字；18個月大時，他會要求媽媽點一盞燈讓大家高興起來；20個月大時，他就能認字了。

巴拉吉在科技、數學和電腦方面極有天賦，贏得了許多獎項，包括在2016年美國電腦奧林匹克競賽的獎盃。2020 年他加入OpenAI，他的母親表示，他認為該公司當時致力於非營利運營的承諾令人欽佩。根據紐時報導，2022年他被指派為該公司的GPT-4計畫從網路上收集資訊，他對公司的看法開始惡化。該計畫收納了幾乎整個互聯網的內容，來訓練其人工智慧程式。