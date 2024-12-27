佛利蒙新建可負擔房屋 111個單位開放申請

圖為本次開放申請的可負擔房屋社區。（佛利蒙市府提供）

佛利蒙市日前面向收入符合標準的個人和家庭，開放位於41829 Osgood Road的新建可負擔房屋單元的申請。此次共有111個出租單元供申請，截止時間是2025年1月3日(周五)下午5時。民眾可以通過阿拉米達縣住房入口網站(Alameda County Housing Portal)線上申請，也可以打印紙質申請表郵寄或現場遞交。

據悉，此次開放申請的住房單元共分4檔，分別針對收入在地區收入中位數(AMI)30%、50%、60%和80%的人群。每一檔的戶型都有單室、兩室和三室三種。收入不同、戶型不同，每月的租金 價格也不同。

收入在地區收入中位數30%這一檔的話，單室的最低收入 要求每月1634元，租金每月817元，目前有6個單元開放申請。如果收入在地區中位數80%，又要租3室的話，那麼最低月收入要求6478元，租金每月要3239元，目前也是有6個單元開放申請。

在所有檔位的開放申請單元中，目前看來是收入在地區收入中位數60%的單元數量最多。單室有28個單元可以申請，2室和3室則各有18個單元。要租這一檔的單室的話，最低月收入要達到3270元；2室是4206元；3室是4858元。每月租金分別要1635元，2103元和2429元。

計算月收入的話，同住所有的人的收入都要計算在內。例如1個人的話，地區收入中位數30%一檔年收入不能超過3萬2700元；但7個人家庭的話，年收入最高不能超過5萬7950元。如果是地區收入中位數80%的收入一檔的話，個人年收入不能超過8萬7200元；7個人的家庭話，每年總收入不能超過15萬4480元。

每一個房屋單元的居住人數方面也有規定。單室的話可以住一到兩人；兩室可以住二到五人；三室可以住三到七人。

所有申請者都會進入抽籤系統。申請者提供的信息都會經過核實，來確認符合申請資格。如果有造假的話會被取消申請資格。物業經理也可能會聯絡申請者要求填寫更詳細的表格和提供更多證明資料。

據悉，本次開放申請的物業是2024年新建的無菸社區，附設俱樂部會所，健身中心，學習中心。社區有門禁、電梯、遊樂場和洗衣房等設施，並且寵物 友好。每個單元都配有冰箱，爐灶、垃圾桶、石英石台面、豪華乙烯基木板地板和百葉窗。