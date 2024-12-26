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背名牌包、開名車 2貴婦多次盜竊 太浩湖落網

記者葛歆睿╱灣區報導
8月19日，店內監控錄影機拍到兩名女子藏匿物品的畫面。(取自普萊瑟縣警察局臉書)
8月19日，店內監控錄影機拍到兩名女子藏匿物品的畫面。(取自普萊瑟縣警察局臉書)

兩名來自舊金山灣區的68歲婦女，因涉嫌在太浩湖一家商店內多次盜竊，總價值超過1500元，本月被普萊瑟縣（Placer County）警察逮捕。最讓人費解的的是，這兩名婦女似乎並不缺錢，她們背名牌包、開名車，其中一人還在太浩湖有房產。

12月2日，一名普萊瑟縣警員在89號高速公路上認出了兩名女子駕駛帶有殘疾人車牌的...
12月2日，一名普萊瑟縣警員在89號高速公路上認出了兩名女子駕駛帶有殘疾人車牌的銀色雷克薩斯車，對她們進行了攔停和逮捕。(取自普萊瑟縣警察局臉書)

SFGATE報導，這起竊案發生在斯闊谷滑雪度假勝地（Palisades Tahoe）一家名為Parallel Mountain Sports的零售店。8月的某天，這兩名婦女拿著路易威登手提包進店。據零售經理格溫（Paul Gwin）稱，當天店裡生意很很淡，兩人是唯一的顧客。 一名店員放下正在折疊的衣服去招待其中一人，但回來時發現有商品不見了，而兩名婦女都沒有購買任何東西。「這讓我們警惕，」格溫說。

此後，店員多次在店裡發現這兩名女子。格溫說，她們通常每周一來店，員工會密切注意她們，直到她們開著特斯拉或凌志車離開。

「有一次，我立即認出了她們，並詢問她們是否願意將包留在櫃檯，他們就離開了，」格溫說。

但店內商品持續消失不見。有一次，一名員工在線上舊貨店Poshmark發現商店被盜物品。然而如果沒有盜竊的具體證據，格溫或他的員工就無能為力。「這已經持續了幾個月了，」格溫說。

最終，這兩名婦女行竊的當下被監控攝影機拍到，影片顯示她們從架子上拿下一些東西，放進袋子裡，然後用圍巾蓋住。

12月2日，一名普萊瑟縣警員在89號高速公路上認出，兩名女子駕駛帶有殘疾人車牌的銀色凌志車，對她們進行了攔停和逮捕。普萊瑟縣警察局發言人索維亞爾（Elise Soviar）說：「我們有監視器照片，知道她們的樣子以及與她們相關的車輛。」

普萊瑟縣警察局在臉書上發文稱，這起竊案分別發生在今年7月22日、8月19日和11月25日。監控錄影機拍到兩名女子每次藏匿物品的畫面，總價值略高於1500元。 二人因竊盜罪和共謀罪被關押在奧本監獄（Auburn Jail）。

兩名嫌疑人均為68歲，一名來自希爾斯堡，另一名來自舊金山。紀錄顯示，其中一名嫌疑人於2018年以170萬元在因克萊恩村（Incline Village）購買了一套房屋。根據Reno Gazette Journal報導，兩名嫌疑人都曾是持有加州執照的牙醫。

11月25日，監控錄影機捕捉到兩名女子駕駛的帶有殘疾人車牌的銀色雷克薩斯車。(取...
11月25日，監控錄影機捕捉到兩名女子駕駛的帶有殘疾人車牌的銀色雷克薩斯車。(取自普萊瑟縣警察局臉書)

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