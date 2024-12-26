背名牌包、開名車 2貴婦多次盜竊 太浩湖落網
兩名來自舊金山灣區的68歲婦女，因涉嫌在太浩湖一家商店內多次盜竊，總價值超過1500元，本月被普萊瑟縣（Placer County）警察逮捕。最讓人費解的的是，這兩名婦女似乎並不缺錢，她們背名牌包、開名車，其中一人還在太浩湖有房產。
SFGATE報導，這起竊案發生在斯闊谷滑雪度假勝地（Palisades Tahoe）一家名為Parallel Mountain Sports的零售店。8月的某天，這兩名婦女拿著路易威登手提包進店。據零售經理格溫（Paul Gwin）稱，當天店裡生意很很淡，兩人是唯一的顧客。 一名店員放下正在折疊的衣服去招待其中一人，但回來時發現有商品不見了，而兩名婦女都沒有購買任何東西。「這讓我們警惕，」格溫說。
此後，店員多次在店裡發現這兩名女子。格溫說，她們通常每周一來店，員工會密切注意她們，直到她們開著特斯拉或凌志車離開。
「有一次，我立即認出了她們，並詢問她們是否願意將包留在櫃檯，他們就離開了，」格溫說。
但店內商品持續消失不見。有一次，一名員工在線上舊貨店Poshmark發現商店被盜物品。然而如果沒有盜竊的具體證據，格溫或他的員工就無能為力。「這已經持續了幾個月了，」格溫說。
最終，這兩名婦女行竊的當下被監控攝影機拍到，影片顯示她們從架子上拿下一些東西，放進袋子裡，然後用圍巾蓋住。
12月2日，一名普萊瑟縣警員在89號高速公路上認出，兩名女子駕駛帶有殘疾人車牌的銀色凌志車，對她們進行了攔停和逮捕。普萊瑟縣警察局發言人索維亞爾（Elise Soviar）說：「我們有監視器照片，知道她們的樣子以及與她們相關的車輛。」
普萊瑟縣警察局在臉書上發文稱，這起竊案分別發生在今年7月22日、8月19日和11月25日。監控錄影機拍到兩名女子每次藏匿物品的畫面，總價值略高於1500元。 二人因竊盜罪和共謀罪被關押在奧本監獄（Auburn Jail）。
兩名嫌疑人均為68歲，一名來自希爾斯堡，另一名來自舊金山。紀錄顯示，其中一名嫌疑人於2018年以170萬元在因克萊恩村（Incline Village）購買了一套房屋。根據Reno Gazette Journal報導，兩名嫌疑人都曾是持有加州執照的牙醫。
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