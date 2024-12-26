我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

佛利蒙前市長高敘加 暢談減排經驗

記者徐蓓蓓╱佛利蒙報導
佛利蒙卸任市長高敘加。(本報資料照片)
佛利蒙卸任市長高敘加。(本報資料照片)

佛利蒙市議會近日舉行交接，新當選的市長和市議員宣誓就職，開始4年任期。在市議會任職10年，其中8年擔任市長的高敘加，卸任前參加南亞清潔能源論壇，分享佛利蒙市在減少溫室氣體排放方面的經驗。

宣誓就職的包括新任市長薩爾萬（Raj Salwan)、連選連任的第1區市議員黃潔宜（Teresa Keng) 、新當選的第5區市議員張亞靜（Yajing Zhang)、還有第6區市議員劉瑞蒙（Raymond Liu)。

目前佛利蒙市議會由市長薩爾瓦，副市長及第2區市議員坎貝爾(Desrie Campbell)、黃潔宜、第3區市議員金柏林（Kathy Kimberlin)、第4區市議員邵陽（Yang Shao)、張亞靜、以及第6區市議員劉瑞蒙（Raymond Liu)組成。佛利蒙市的第一位女性、少數族裔市長高敘加以及佛利蒙市第一位非裔市議員考克斯（Teresa Cox)同時卸任。

高敘加在卸任市長前夕，代表佛利蒙市參加了在印度拉賈斯坦邦齋浦爾舉辦的南亞清潔能源論壇。在論壇上，12位美國市長和12位印度市長聯合表達了圍繞清潔能源展開合作的願景。

高敘加在論壇上分享了佛利蒙市在實現清潔能源方面的舉措，並參加了討論。她說明作為「城市氣候行動計畫」一部分的削減溫室氣體排放的策略，包括推動清潔能源，車輛電氣化和支持該市欣欣向榮的清潔科技產業。

在論壇上， 市長們參與討論了社區內的再生能源布局、電動交通以及氣候行動方面的創新融資等議題。此行的亮點是參觀位於齋浦爾的馬辛德拉世界城，市長們於此參觀了可能可以在自己城市複製的成功的永續發展項目。

此次論壇還啟動了「美國-南亞市長間永續城市平台」，可以讓美國和南亞的市長和管理者可以分享成功經驗，建立合作夥伴關係，並在城市區域推動清潔能源解決方案方面達成合作。

印度 融資 非裔

上一則

加州7.0級地震波 16分鐘傳到東岸

下一則

背名牌包、開名車 2貴婦多次盜竊 太浩湖落網

延伸閱讀

英媒：以哈加薩停火、釋人質談判 進度已達9成

英媒：以哈加薩停火、釋人質談判 進度已達9成
佛利蒙警察簽約金10萬 用於新雇用至多10位有經驗警員

佛利蒙警察簽約金10萬 用於新雇用至多10位有經驗警員
矽谷佛利蒙市10萬元簽約獎金雇用警察 全美最高

矽谷佛利蒙市10萬元簽約獎金雇用警察 全美最高
佛利蒙華裔議員過半7席占4 成全美百大城市唯一

佛利蒙華裔議員過半7席占4 成全美百大城市唯一
憂落入極端分子手中 以色列擬摧毀敘利亞戰略性武器

憂落入極端分子手中 以色列擬摧毀敘利亞戰略性武器

熱門新聞

舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
商業鄧金斯蟹捕撈將於1月5日開始，在加州中部有限開放捕撈。(圖取自加州魚類與野生動物部門官網)

終於可以捕撈鄧金斯蟹了 加州1月初正式開放

2024-12-20 21:45
矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

西岸唯一 桑尼維爾入最熱房市前十 房屋均價突破200萬

2024-12-24 01:20
舊金山萬豪聯合廣場酒店(San Francisco Marriott Union Square)。 (谷歌地圖)

羅偉展現誠懇個性和協調能力 未上任已解決萬豪酒店罷工

2024-12-21 01:20
矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

除了馬斯克 矽谷科技界這些人也支持川普

2024-12-24 17:45

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥