佛利蒙前市長高敘加 暢談減排經驗

佛利蒙卸任市長高敘加。(本報資料照片)

佛利蒙市議會近日舉行交接，新當選的市長和市議員宣誓就職，開始4年任期。在市議會任職10年，其中8年擔任市長的高敘加，卸任前參加南亞清潔能源論壇，分享佛利蒙市在減少溫室氣體排放方面的經驗。

宣誓就職的包括新任市長薩爾萬（Raj Salwan)、連選連任的第1區市議員黃潔宜（Teresa Keng) 、新當選的第5區市議員張亞靜（Yajing Zhang)、還有第6區市議員劉瑞蒙（Raymond Liu)。

目前佛利蒙市議會由市長薩爾瓦，副市長及第2區市議員坎貝爾(Desrie Campbell)、黃潔宜、第3區市議員金柏林（Kathy Kimberlin)、第4區市議員邵陽（Yang Shao)、張亞靜、以及第6區市議員劉瑞蒙（Raymond Liu)組成。佛利蒙市的第一位女性、少數族裔市長高敘加以及佛利蒙市第一位非裔 市議員考克斯（Teresa Cox)同時卸任。

高敘加在卸任市長前夕，代表佛利蒙市參加了在印度 拉賈斯坦邦齋浦爾舉辦的南亞清潔能源論壇。在論壇上，12位美國市長和12位印度市長聯合表達了圍繞清潔能源展開合作的願景。

高敘加在論壇上分享了佛利蒙市在實現清潔能源方面的舉措，並參加了討論。她說明作為「城市氣候行動計畫」一部分的削減溫室氣體排放的策略，包括推動清潔能源，車輛電氣化和支持該市欣欣向榮的清潔科技產業。

在論壇上， 市長們參與討論了社區內的再生能源布局、電動交通以及氣候行動方面的創新融資 等議題。此行的亮點是參觀位於齋浦爾的馬辛德拉世界城，市長們於此參觀了可能可以在自己城市複製的成功的永續發展項目。

此次論壇還啟動了「美國-南亞市長間永續城市平台」，可以讓美國和南亞的市長和管理者可以分享成功經驗，建立合作夥伴關係，並在城市區域推動清潔能源解決方案方面達成合作。