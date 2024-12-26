佛利蒙前市長高敘加 暢談減排經驗
佛利蒙市議會近日舉行交接，新當選的市長和市議員宣誓就職，開始4年任期。在市議會任職10年，其中8年擔任市長的高敘加，卸任前參加南亞清潔能源論壇，分享佛利蒙市在減少溫室氣體排放方面的經驗。
宣誓就職的包括新任市長薩爾萬（Raj Salwan)、連選連任的第1區市議員黃潔宜（Teresa Keng) 、新當選的第5區市議員張亞靜（Yajing Zhang)、還有第6區市議員劉瑞蒙（Raymond Liu)。
目前佛利蒙市議會由市長薩爾瓦，副市長及第2區市議員坎貝爾(Desrie Campbell)、黃潔宜、第3區市議員金柏林（Kathy Kimberlin)、第4區市議員邵陽（Yang Shao)、張亞靜、以及第6區市議員劉瑞蒙（Raymond Liu)組成。佛利蒙市的第一位女性、少數族裔市長高敘加以及佛利蒙市第一位非裔市議員考克斯（Teresa Cox)同時卸任。
高敘加在卸任市長前夕，代表佛利蒙市參加了在印度拉賈斯坦邦齋浦爾舉辦的南亞清潔能源論壇。在論壇上，12位美國市長和12位印度市長聯合表達了圍繞清潔能源展開合作的願景。
高敘加在論壇上分享了佛利蒙市在實現清潔能源方面的舉措，並參加了討論。她說明作為「城市氣候行動計畫」一部分的削減溫室氣體排放的策略，包括推動清潔能源，車輛電氣化和支持該市欣欣向榮的清潔科技產業。
在論壇上， 市長們參與討論了社區內的再生能源布局、電動交通以及氣候行動方面的創新融資等議題。此行的亮點是參觀位於齋浦爾的馬辛德拉世界城，市長們於此參觀了可能可以在自己城市複製的成功的永續發展項目。
此次論壇還啟動了「美國-南亞市長間永續城市平台」，可以讓美國和南亞的市長和管理者可以分享成功經驗，建立合作夥伴關係，並在城市區域推動清潔能源解決方案方面達成合作。
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