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太陽能龐克運動 近年灣區蓬勃發展

編譯林思牧／綜合報導
蘇諾瑪太陽能龐克的農場。 (取自solarpunkfarms)
蘇諾瑪太陽能龐克的農場。 (取自solarpunkfarms)

抱持宏大環保願景的「太陽能龐克運動」(Solarpunk movement)，近幾年在灣區蓬勃發展，雖然氣候變遷越來越嚴峻，但這群人相信人類和大自然終究還是可以趨於和諧共存。

聖荷西信使報報導，環保運動人士施萬茨(Nick Schwanz)和史考特(Spencer Scott) ，2020年在灣區的蓋爾南維爾(Guerneville)創立了太陽能農場(Solar Punk Farms)。這片10英畝大的農場原本是荒蕪的賽馬場，現在被改造成種植了40棵大型果樹的「食物天篷」(food canopy)，那座玻璃暖房(greenhouse)的靈感來自日本動畫導演宮崎駿(Hayao Miyazaki)。

氣候科學家表示，地球在2024年超過了臨界門檻(critical threshold)：全球氣溫平均值比工業化以前的水平高出1.5℃，這種暖化近年來給加州帶來了災難性的風暴、洪水和火災。

儘管環境新聞似乎不斷惡化，但不斷發展的太陽能龐克運動，對人類與自然和諧相處的未來抱持著極為樂觀的願景。該運動價值觀的最快採納者似乎是在灣區，灣區的太陽能龐克分會在今年成立，蘇諾瑪縣的太陽能龐克農場等企業正在成為其生態永續生活方式的楷模。

灣區太陽能龐克創辦人希揆拉(Bruce Shigeura)表示，對於因氣候焦慮而心煩意亂的年輕人來說，他們迫切需要這種對未來的另類願景。「solarpunk」一詞的首次使用，是在2008 年「蜜蜂共和國」(Republic of the Bees)政治部落格上，那是由一位匿名作者撰寫的。

在部落格文章中，他設想在商業貨船上使用風帆，透過低端技術解決方案減少能源消耗。在這方面，他可能真有先見之明：國際風帆協會記錄到2024年，已有39艘大型商船使用風帆，未來還會有更多公司考慮採用風帆。

作者又說道：「太陽龐克和蒸氣龐克(steampunk)之間的主要區別在於，太陽龐克的思維和太陽龐克的技術已不是只存在於想像中。我虔心希望有一天能生活在太陽龐克世界裡。」

灣區 加州 洪水

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