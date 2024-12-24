聖塔克拉拉縣女子監獄圖書館 成受刑人綠洲

聖塔克拉拉縣的Elmwood懲教設施正式開啟，為懲教設施中的受刑人提供閱讀服務。（聖塔克拉拉縣政府提供）

在許多電影或影視節目中所看到的監獄 或懲教設施內的受刑人身處的環境，多半是高牆鐵欄杆，受刑人也沒有太多的活動，更別談教育或吸收新知。因此許多人出獄後很難和現實社會連結，難免又以身試法再走回頭路。

然而聖塔克拉拉縣致力於教育並讓受刑人準備好出獄後如何更好的回歸社會，找到工作並能夠站穩腳步，不再走回頭路。

就在這個月，準備已久的女子監獄圖書館 在聖塔克拉拉縣的Elmwood懲教設施正式開啟，為懲教設施中的受刑人提供閱讀服務。這毫無疑問像是沙漠裡的一處綠洲。

據悉，此項計畫由聖塔克拉拉縣警局和縣圖書館共同合作促成。圖書館的藏書經過特別挑選，事先透過問卷了解所需類型書籍。每位受刑人每周都有兩小時的時間到此圖書館閱讀。受刑人都表示，非常珍惜能夠閱讀的時光。受到閱讀書籍中獲得的新知的鼓舞，許多人也因此對重回社會充滿期待，也有了更多的計畫和目標。

聖塔克拉拉縣警局教員布魯克（Jennie Brook）表示：「當她們（受刑人）走進來的時候，我看到了快樂和喜悅。雖然可能不夠多，但我確實看到了。她們走進來不敢相信這些都是為她們準備的。」

據悉，圖書館最早只是一些捐贈圖書。但在2018年，開始有人提出把它變成聖塔克拉拉縣圖書館一個正式組成部分，有全新精選的藏書，和專業的圖書管理員。這一想法得到了縣圖書館和懲戒所巨大的支持。

受刑人Judy表示，自己此前從未讀完過任何一本書。而現在每周都能讀完兩本，還有了自己最喜歡的作家。她笑著說：「我在認真考慮等我出去以後就去辦一張圖書卡。」