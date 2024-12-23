山景城通過2可負擔房建築計畫 將投資2000萬元

這次規畫的兩個可負擔房屋項目地塊距離山景城市中心並不遠，在85號高速和中央高速交匯處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 山景城市議會日前通過為兩項可負擔房屋建築計畫，共計411個單元，投資 2000萬元。兩項計畫都包括提供給收入在地區收入中位數（AMI）30%和60%水平家庭的房屋單元。這一投資計畫與該市長期住房目標相符，也因應了社區需求。

山景城市長蕭華特（Pat Showalter）表示：「這次投資兩項可負擔房屋建築計畫的近2000萬元，讓山景城在增加可負擔房屋供給方面邁出大步。我們的城市希望成為一個『服務所有人的社區』，並且在本地擴展可負擔房屋方面處於領導地位。」

據悉，本次獲得資助的兩項可負擔房屋計畫分別位於East Evelyn Avenue 87號和56-57號地塊。87號地塊之前是聖塔克拉拉谷交通局（VTA）的園區和車站。山景城在2023年購得這一地塊，並且將投資800萬元給建築商Affirmed Housing，來建造268個可負擔房屋單元。

位於56-57號的地塊此前是一家設計公司和倉庫的所在地。山景城市將投資1130萬元給建築商Charities Housing來修建143個可負擔房屋單元。

計畫中的87號地塊項目毗鄰桑尼維爾市。建築商Affirmed Housing是通過競爭招標過程（RFP）遴選出來。項目包含興建268個可負擔房屋單元，其中半數會是適合家庭居住的單元，還有托兒中心和公共服務區域。

這塊大約2.1畝的地塊2020年4月以來一直作為臨時停車場使用。建築項目一期預計會在2027年1月動工，2029年7月建成。二期預計會在2029年12月動工，預計2032年7月完工。

57-67號地塊的項目會在2.2畝大小的地塊上建成143個可負擔房屋單元，項目還會包括數個綠色建築功能和各類便民設施。項目計畫在2026年12月動工，2028年8月建成。

山景城居民李先生表示，這次規畫的兩個可負擔房屋項目地塊距離山景城市中心並不遠，開車只要2分鐘不到。但是正在85號高速和中央高速交匯處，對面就是Caltrain軌道，噪音汙染問題不小。而且兩個地塊中間現在是房車營地，也有不少遊民 出沒，不知道之後對這一問題是否有更好的規畫。