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佛利蒙警察簽約金10萬 用於新雇用至多10位有經驗警員

記者徐蓓蓓╱佛利蒙報導
佛利蒙市10萬元簽約獎金雇用警察,應對警力不足。（取自佛利蒙警局網站）
佛利蒙市10萬元簽約獎金雇用警察,應對警力不足。（取自佛利蒙警局網站）

東灣城市佛利蒙日前宣布，將為至多10名新雇用的有經驗的警察提供10萬元的簽約獎金，比起現有的2萬元簽約獎金大幅提升，在全美範圍內也屬於最高一檔。除此以外，該市還有額外的獎勵刺激計畫，希望可以提高現有警員的待遇，減少警員流失。

據悉，近年來佛利蒙市的執法部門應聘人數大幅下降，而警力不足帶來種種問題。佛市正在積極採取應對措施來克服這一難題。

自今年1月以來，佛利蒙市已經新雇用了17名警員。儘管近年來一直在通過各種辦法提升申請人數，該市警員缺口始終在30到35人之間徘徊。而該市傳統上一直給執法部門員工相當不錯的薪酬和福利。以過去5年來看，佛利蒙警察協會（FRA）工資上漲了30.5%，最近還收到額外的留任福利，以進一步應對警力不足問題。

佛利蒙現任市長薩爾萬（Raj Salwan）表示：「佛利蒙全市上下都在努力給我們的雇員更有競爭力的報酬。新的警員簽約刺激獎勵反映了我們希望招到有經驗、高質素警員的決心。通過戰略性的投資，希望可以在競爭激烈的雇用市場中取得優勢，解決目前警力不足的問題。」

除去簽約津貼，其他雇用和留任警員方面的刺激措施還包括對有經驗的警察加速雇用和培訓流程，加班雙薪試點計畫，以及針對服務滿8年的警員的長期供職津貼。

佛利蒙市警長華盛頓（Sean Washington）表示：「多虧了我們的警察的貢獻和整個社區的支持，佛利蒙一直都是一個安全的社區。招聘和留住優秀的警員是我們成功的關鍵。10萬元的獎勵數字可以幫助我們吸引到最優秀的警員加入我們擁有尖端科技的一流警局，來維護公共安全和提供最高標準的服務。」

據國際警長協會（IACP）2024年的一項調查顯示，超過70%的成員機構報告招聘比5年前要困難。同一調查還發現，各警局平均在核定91%的人員水平運作，大約有10%的人力缺口。大約有65%的成員機構報告，由於人力不足，不得不削減服務或特別小組來優先核心職能。

目前佛利蒙市205個正式警員職位中有大約35名空缺。

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