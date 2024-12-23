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舊金山SoMa凱悅酒店 被業主移交給貸款方

記者李怡╱舊金山報導
舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方。（Google Maps）
舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方。（Google Maps）

位於舊金山市中心SoMa區的舊金山SoMa凱悅酒店（Hyatt Regency San Francisco Downtown SoMa），近日被其業主Highgate透過「以物抵債」的方式移交給貸款方 Blackstone Mortgage Trust。此舉解決了超過2.9億元的未償債務及相關費用。

關於這場債務危機的背景，Highgate於2018年底以約3.15億元收購該酒店（當時名為Park Central Hotel），並投入超過5000萬元進行大規模翻新，2022年重新開業並更名為凱悅酒店。但Highgate未能如期償還2.5億元貸款的尾款。該貸款原本於2021年12月到期，但之後延長至2023年。

凱悅酒店的移交，反映舊金山酒店行業的整體困境。凱悅酒店只是舊金山市中心酒店和商業地產陷入困境的最新案例。

去年，Park Hotels & Resorts放棄了有3000間客房的希爾頓聯合廣場酒店（Hilton Union Square）和Parc 55酒店，原因包括會展活動減少、商務旅行放緩以及市中心因遠程工作和空置率上升而萎縮。同樣，舊金山中心購物中心（San Francisco Centre）也被業主Unibail-Rodamco-Westfield放棄，目前處於接管狀態，貸款方正試圖出售。

根據舊金山旅遊局（SF Travel）的數據，未來至2031年，市內會展活動相關的酒店入住率仍低於預期。此外，舊金山酒店行業的入住率、平均每日房價（ADR）和每間可用房收入（RevPAR）均出現下降。2024 年11月，酒店的每間可用房收入比2023年同期下降20%。儘管2025年預計由於會展活動日程較滿而帶來一定復甦，但分析人士指出，運營成本的上升，尤其是與工會新勞動協議相關的成本，可能會抵消短期盈利的增長。

作為舊金山重要的會展酒店之一，凱悅酒店位於市中心50 3rd Street，正對馬士孔尼會展中心（Moscone Center）。酒店的移交，凸顯了舊金山酒店業在經濟壓力和旅行模式轉變下所面臨的廣泛挑戰。

目前，這家有686間客房的酒店已由Blackstone接管，其未來發展以及舊金山酒店行業的復甦前景仍有待進一步的觀察。

舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方。（圖片來自Hyatt）
舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方。（圖片來自Hyatt）

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