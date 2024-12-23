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舊金山49人無緣季後賽 球迷失望

記者王子涵╱舊金山報導
本季是49人自2020年以來首次無緣NFL季後賽。（舊金山49人提供）
本季是49人自2020年以來首次無緣NFL季後賽。（舊金山49人提供）

舊金山49人（San Francisco 49ers）在周日比賽前，便因另一場比賽結果的出爐，被宣告無緣季後賽爭奪。對於這支在前幾個賽季無緣接近超級盃的球隊來說，本季糟糕表現讓球迷失望。

22日上午，華盛頓指揮官隊以36比33戰勝費城老鷹隊，從而將49人正式從季後賽的名單中剔除；而另一場洛杉磯山羊隊的獲勝，也宣告49人無緣國聯冠軍的爭奪。

49人在整季的掙扎表現也體現在當天面對邁阿密海豚隊的比賽上，新秀帕賽爾（Ricky Pearsall）的兩次低級失誤葬送了球隊扳平比分的機會。而踢球手穆迪（Jake Moody）在41碼位置踢球未進後，主教練沙納漢（Kyle Shanahan）也氣憤地摔掉戰術板。

這還是49人自2020年以來首次無緣NFL季後賽，自開季起多名核心球員受傷、續約爭端、防守組低迷表現等多重因素，致使球隊自始至終似乎都沒完全準備好再次衝擊超級盃。

華人球迷張哲遠表示，這是球隊近五年來最糟糕的賽季之一，球隊從未以完整陣容出戰，球員身心也似乎從來沒有準備好，「冠軍的心志」完全喪失了。

張哲遠表示，賽季初有外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）因場外合同續約問題發揮不佳，核心跑鋒麥卡夫（Christian McCaffrey）和威廉姆斯（Trent Williams）因為傷勢幾乎錯過了大半個賽季，外接手薩繆爾的表現堪稱災難。

他說：「紙面上我們擁有聯盟最好的進攻資源，核心球員也都得到了大合同，但若不能再未來一兩年重返爭奪總冠軍的行列，重建球隊也將是痛苦的可能。」

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