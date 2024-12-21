Dior保全涉持槍肇事逃逸 遭警擊斃

周五下午恢復平靜的聯合廣場。(記者李怡╱攝影)

舊金山 警方20日表示，警員當天凌晨在聯合廣場附近擊斃一名持槍男子，該男子被確認是迪奧（Dior）精品店的保全人員，涉嫌在數小時前駕車撞傷兩名行人和一名騎自行車者後逃逸。

根據舊金山警察局助理局長拉薩（David Lazar）的說法，周四晚上約6時30分，一輛黑色SUV 在Kearny和Post街附近的人行道上瘋狂駕駛，撞倒了兩名剛從Chipotle餐廳出來的少女，年齡分別為18歲和17歲。這兩名受害者被送往醫院，傷勢輕微，現已無大礙。

警方表示，隨後肇事者開車追逐一名騎電動自行車的男子，最終在一個街區外撞上了自行車後部。根據目擊者的陳述和監控視頻，騎車男子隨後棄車逃跑。嫌疑人試圖將電動自行車放入他的車內，但未成功，隨後拿走了騎車人的部分財物，然後駕車離開現場。

通過調查視頻和其他證據，警方鎖定了嫌疑人，認為他是聯合廣場迪奧精品店的一名保全人員。周五凌晨1點30分左右，警方在Grant和Post街的迪奧店前發現了該男子，當時他正坐在SUV車內。

警方試圖將其逮捕，但過程中發生了衝突，且有至少一名警員向嫌疑人開槍。男子隨後被送往醫院，經搶救無效死亡。

目前，警方尚未透露開槍的具體原因，僅表示調查仍在進行中。警方也未能找到被追逐的騎車男子，呼籲他主動與警方聯繫，以協助調查。

事發後，現場的SUV和一輛車窗破碎的警車被拖離。迪奧店的窗戶上留有多個彈孔。值得注意的是，該店在過去兩年內曾遭遇兩次「撞車搶劫」事件。