法醫涉偽證 遭控過失殺人警員檢撤訴

岡薩雷斯在逮捕中死亡。阿拉米達市警員麥金利被刑事指控過失殺人罪，但因為法醫證詞前後矛盾，被撤訴。(電視新聞截圖)

阿拉米達地檢長辦公室公共問責部門（PAU）的檢察官20日撤銷對阿拉米達市警員麥金利（Eric McKinley）的過失殺人刑事指控，原因是一位做出死因為窒息的法醫提出動議，要求撤銷迫使他出庭作證的傳票 ，其「聲明中有與他在民事案件中宣誓證詞不一致的偽證罪」。這位不可或缺的證人的多處關鍵證詞前後矛盾，致公訴方無法履行舉證責任，即證明麥金利犯有非自願過失殺人罪，所以撤訴。

根據地檢長辦公室的資料，2021年4月19日，麥金利和警員費舍爾（James Fisher）, 萊希（Cameron Leahy）接到一起公共騷亂報警電話後，將岡薩雷斯（Mario Gonzalez）逮捕。岡薩雷斯戴著手銬，面朝下躺在地上，隨後死亡。

此前，法院駁回了針對費舍爾和萊希案件，僅對警員麥金利提起刑事訴訟 。控方必須證明麥金利造成岡薩雷斯的死亡，陪審團才能判定他犯有過失殺人罪。

阿拉米達縣驗屍官進行初步屍檢，三名法醫認為死亡原因是「甲基苯丙胺（冰毒）中毒」。法醫病理學專家奧馬魯（Bennett Omalu）進行第二次屍檢，認為死因是「窒息」。然而，他最近提出動議，要求撤銷迫使他出庭作證的傳票。在動議中，奧馬魯簽署了一份書面聲明，聲明中存在與他在民事案件中宣誓證詞不一致的偽證罪。

地檢長辦公室說，儘管奧馬魯並未改變對死因的最終看法，但這位目前立場對立但不可或缺的證人，多處關鍵證詞前後矛盾，導致公訴方無法履行其舉證責任，即證明麥金利犯有非自願過失殺人罪、且證據確鑿。控方可以就死因作證的另一名法醫病理學專家，依賴奧馬魯的屍檢，必須傳喚奧馬魯出庭作證。但如果控方傳喚奧馬魯，他極有可能遭到彈劾 （impeached ）。

20日控方撤銷了對麥金利的非自願過失殺人指控。