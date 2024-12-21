我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

法醫涉偽證 遭控過失殺人警員檢撤訴

記者劉先進╱屋崙報導
岡薩雷斯在逮捕中死亡。阿拉米達市警員麥金利被刑事指控過失殺人罪，但因為法醫證詞前後矛盾，被撤訴。(電視新聞截圖)
岡薩雷斯在逮捕中死亡。阿拉米達市警員麥金利被刑事指控過失殺人罪，但因為法醫證詞前後矛盾，被撤訴。(電視新聞截圖)

阿拉米達地檢長辦公室公共問責部門（PAU）的檢察官20日撤銷對阿拉米達市警員麥金利（Eric McKinley）的過失殺人刑事指控，原因是一位做出死因為窒息的法醫提出動議，要求撤銷迫使他出庭作證的傳票，其「聲明中有與他在民事案件中宣誓證詞不一致的偽證罪」。這位不可或缺的證人的多處關鍵證詞前後矛盾，致公訴方無法履行舉證責任，即證明麥金利犯有非自願過失殺人罪，所以撤訴。

根據地檢長辦公室的資料，2021年4月19日，麥金利和警員費舍爾（James Fisher）, 萊希（Cameron Leahy）接到一起公共騷亂報警電話後，將岡薩雷斯（Mario Gonzalez）逮捕。岡薩雷斯戴著手銬，面朝下躺在地上，隨後死亡。

此前，法院駁回了針對費舍爾和萊希案件，僅對警員麥金利提起刑事訴訟。控方必須證明麥金利造成岡薩雷斯的死亡，陪審團才能判定他犯有過失殺人罪。

阿拉米達縣驗屍官進行初步屍檢，三名法醫認為死亡原因是「甲基苯丙胺（冰毒）中毒」。法醫病理學專家奧馬魯（Bennett Omalu）進行第二次屍檢，認為死因是「窒息」。然而，他最近提出動議，要求撤銷迫使他出庭作證的傳票。在動議中，奧馬魯簽署了一份書面聲明，聲明中存在與他在民事案件中宣誓證詞不一致的偽證罪。

地檢長辦公室說，儘管奧馬魯並未改變對死因的最終看法，但這位目前立場對立但不可或缺的證人，多處關鍵證詞前後矛盾，導致公訴方無法履行其舉證責任，即證明麥金利犯有非自願過失殺人罪、且證據確鑿。控方可以就死因作證的另一名法醫病理學專家，依賴奧馬魯的屍檢，必須傳喚奧馬魯出庭作證。但如果控方傳喚奧馬魯，他極有可能遭到彈劾（impeached ）。

20日控方撤銷了對麥金利的非自願過失殺人指控。

傳票 刑事訴訟 彈劾

上一則

舊金山當天可領結婚證服務 簡化新人手續

下一則

去年7500起 疫後金山財產稅申訴飆升3倍

延伸閱讀

26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁

26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁
美智庫：中國深入墨西哥投資 存量高出墨官方數據6倍

美智庫：中國深入墨西哥投資 存量高出墨官方數據6倍
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
紐約地鐵鎖喉遊民／前陸戰隊員被控過失殺人 陪審團裁定無罪

紐約地鐵鎖喉遊民／前陸戰隊員被控過失殺人 陪審團裁定無罪
舊金山法醫辦公室認錯屍 死者家人怒轟

舊金山法醫辦公室認錯屍 死者家人怒轟

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單