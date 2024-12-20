應對1.29億赤字 屋崙擬公投增銷售稅0.5% 每年料多2900萬收入

為應對財政赤字，屋崙警局加班費將大幅削減。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市議會18日晚以五票支持，一票反對，通過2024到2025財年預算 調整，以應對1.29億的赤字。總體措施是開源節流，包括削減城市員工和警員加班費，同時推遲開辦一期警校，暫時關閉兩所消防站。從其他城市來源向普通基金轉移至少2100萬資金。市議會還考慮將增加0.5%的銷售稅提議，放入4月15日特別選舉公投選項，預計每年增加約2900萬收入。

剛上任的臨時市長勵琪(Nikki Fortunato Bas)表示，市議會做出艱難但明確的決定。隨著預算的通過，屋崙有望保持當前的財政健康，應急儲備金也達到要求的水準。現在，市政府希望與勞工夥伴和社區領導的預算諮詢委員會密切合作，共同推進長期財政可持續性。

此次預算調整分兩個階段，第一階段削減開支1.04億，主要砍掉城市員工和警員加班費，暫時關閉兩所消防站。數據顯示，消防和警員預算占屋崙普通用途基金的70%。屋崙還希望從其他城市來源向普通基金轉移資金，包括從可負擔房信託基金轉移600萬，從自保責任基金轉移近1500萬。以及從城市應急儲備基金中提取近1000萬的超額餘額。 第二階段將裁員 92人，削減近1600萬開支，並可能關閉更多消防站。

屋崙警員工會主席Huy Nguyen表示，削減警局預算，將看到犯罪率上升，人們將受到影響。消防工會警告居民，緊急情況可能會出現延誤，並計畫全力阻止所有關閉計畫。

屋崙消防隊長柯文頓(Damon Covington)將負責選擇臨時關閉的消防站。他說，城市裡沒有哪個消防站是可以不存在的。需要所有的消防站都開放，而且實際上我們需要更多的消防站，但會非常謹慎地選擇哪些關閉。

雖然市議會的平衡預算能解決1.29億赤字的燃眉之急，但屋崙下一個財年仍然面臨近1.5億的結構性赤字。