應對1.29億赤字 屋崙擬公投增銷售稅0.5% 每年料多2900萬收入
屋崙市議會18日晚以五票支持，一票反對，通過2024到2025財年預算調整，以應對1.29億的赤字。總體措施是開源節流，包括削減城市員工和警員加班費，同時推遲開辦一期警校，暫時關閉兩所消防站。從其他城市來源向普通基金轉移至少2100萬資金。市議會還考慮將增加0.5%的銷售稅提議，放入4月15日特別選舉公投選項，預計每年增加約2900萬收入。
剛上任的臨時市長勵琪(Nikki Fortunato Bas)表示，市議會做出艱難但明確的決定。隨著預算的通過，屋崙有望保持當前的財政健康，應急儲備金也達到要求的水準。現在，市政府希望與勞工夥伴和社區領導的預算諮詢委員會密切合作，共同推進長期財政可持續性。
此次預算調整分兩個階段，第一階段削減開支1.04億，主要砍掉城市員工和警員加班費，暫時關閉兩所消防站。數據顯示，消防和警員預算占屋崙普通用途基金的70%。屋崙還希望從其他城市來源向普通基金轉移資金，包括從可負擔房信託基金轉移600萬，從自保責任基金轉移近1500萬。以及從城市應急儲備基金中提取近1000萬的超額餘額。 第二階段將裁員92人，削減近1600萬開支，並可能關閉更多消防站。
屋崙警員工會主席Huy Nguyen表示，削減警局預算，將看到犯罪率上升，人們將受到影響。消防工會警告居民，緊急情況可能會出現延誤，並計畫全力阻止所有關閉計畫。
屋崙消防隊長柯文頓(Damon Covington)將負責選擇臨時關閉的消防站。他說，城市裡沒有哪個消防站是可以不存在的。需要所有的消防站都開放，而且實際上我們需要更多的消防站，但會非常謹慎地選擇哪些關閉。
雖然市議會的平衡預算能解決1.29億赤字的燃眉之急，但屋崙下一個財年仍然面臨近1.5億的結構性赤字。
勵琪在給本報的聲明中表示，為彌補剩餘赤字，市議會指示城市行政官採取負責任的預算平衡措施，包括，通過內部審計立即收取未繳納的商業稅，探索將人力服務局的高級服務和其他服務與屋崙公園和娛樂部門分開，將青年發展和無家可歸者服務與住房和社區發展部門分開，並在2025年春季向市議會提交建議。考慮工務局和交通局(OakDOT)的潛在合併，並於2025年春季向議會提議。繼續推進2025年7月警校的計畫，為當前待定的申請人提供入學機會。努力尋找、確認和收集額外的資金來源，以減少赤字，避免裁員和消防站停電，提供城市服務。
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