屋崙民選官員、社區領袖 公開信促芭芭拉·李選市長

近30個屋崙民選官員、社區和工會領袖19日發布聯名公開信，督促即將退休、從政經驗豐富的聯邦眾議員芭芭拉·李（圖）在明年4月15日競選屋崙市長。（記者劉先進／攝影）

近30個屋崙 民選官員、社區和工會領袖19日發布聯名公開信，督促即將退休、從政經驗豐富的聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)，在明年4月15日競選屋崙市長，以填補盛桃被罷免後的空缺席位。

信上說，屋崙市正面臨著領導危機。城市需要一位能夠恢復市長辦公室誠信的人，在分裂時期團結大家，並幫助解決預算、公共安全、住房和城市不平等的關鍵問題。「我們需要一位能夠為屋崙人民帶來新想法、新政策、新資源和新機遇的人。」

參與公開信的包括屋崙臨時市長勵琪(Nikki Fortunato Bas)、市議員卡爾布(Dan Kalb)、瑞德(Treva Reid)，屋崙華埠 商會基金會會長陳錫澎等。芭芭拉·李和屋崙乃至華埠關係匪淺，多次到場參與活動，包括在到華埠參加亞健社「胡正明和梁淑玲醫療中心大樓」命名活動，稱讚亞健社服務社區的貢獻。也曾參加屋崙教師工會的罷工，支持教師薪酬提高。

勵琪表示，參與公開信，是因為多年來芭芭拉·李的創造力和談判技巧給她留下深刻印象。「有相當多的屋崙人認為現在是轉捩點，而芭芭拉·李是能夠將這座城市真正凝聚在一起的獨特人物。」

Oaklandside報導說，芭芭拉·李尚未公開確認是否計畫競選市長。其發言人表示，她正在權衡所有選項。

公開信說，署名者代表著商界、勞工、社區、政府和宗教領袖，他們很少在事情上達成一致。走到一起是因為熱愛屋崙，「這是一個充滿活力、多元且文化豐富的城市，有著深厚的行動和創新歷史。」

屋崙目前挑戰頗大，2024到2025財年預算赤字達到驚人的1.2979億，市府已表示要嚴控花費巨大的警局加班。屋崙考慮輪流關閉兩個消防站，並在警局、工務局和人力服務部門等裁員92人。

公開信說，無論支持還是反對罷免，大家都認識到屋崙面臨的挑戰可追溯到幾十年前，且影響著所有人，尤其是在華盛頓特區新政府上台之際。要團結城市，確保屋崙再次繁榮，需要所有人的共同努力。這就是為什麼所有人，包括商界和勞工界、支持者和反對者、屋崙所有不同的社區，團結在芭芭拉·李的周圍，她是一位經驗豐富、久經考驗、業績卓著的領導者，為城市做出卓越貢獻。「請與我們一起敦促芭芭拉·李競選市長，幫助恢復人們對屋崙的信心，並讓我們重新走上正軌，充分實現這座城市的偉大。」

芭芭拉·李擁有30年的州議員和國會議員經驗。在投身公共服務之前，經營一家雇用頗多員工的小企業，並創立和領導一家東灣非營利組織，為有需要的人提供心理健康服務。 作為國會議員，芭芭拉·李最著名的舉動，是在911恐襲後投票 反對授權使用武力。並認為，投票是「無休止的戰爭的空白支票」。她今年初競選聯邦參議員敗選。