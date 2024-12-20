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媽媽教室新年首場活動 1月3日品味台灣茶文化

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區媽媽教室新年度首場活動是茶藝講座，將邀請集覓嶼茶創辦人張家綸主講「以風土之旅探索台灣烏龍茶的韻味：從茶園到茶杯的感官體驗」。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室新年度首場活動是茶藝講座，將邀請集覓嶼茶創辦人張家綸主講「以風土之旅探索台灣烏龍茶的韻味：從茶園到茶杯的感官體驗」。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室新年度首場活動是茶藝講座，將邀請集覓嶼茶創辦人張家綸主講「以風土之旅探索台灣烏龍茶的韻味：從茶園到茶杯的感官體驗」。張家綸專注於推廣台灣茶文化，她的家族在台灣奇萊山種植高山烏龍，並在凍頂設有炭焙工作室，傳承使用龍眼木炭焙茶的技藝，製作出層次豐富且獨具風味的烏龍茶，特別要分享給灣區的僑胞，體驗更多層次的茶文化。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，張家綸是台灣茶產業中少數的年輕女性，並曾在高山烏龍焙茶比賽中榮獲第二名，在英國的Leafies茶葉比賽中獲得兩枚金牌，她不僅致力於將台灣茶推廣至世界各地，茶葉現已出口至歐洲、美國和東南亞等多國，並與米其林餐廳合作，精心推廣精緻餐配茶，將台灣茶的獨特風味帶上國際舞台，張家綸也經常在全球舉辦品茶活動，透過茶葉作為文化橋樑，與各地的人們分享台灣茶的美好與韻味。

張家綸在推廣茶文化活動時指出，茶對她而言，不僅是一種飲品，更是我們與這片土地的深厚連結，在遊歷世界後，無論走到哪裡，茶都成為她與不同文化間最自然的橋梁，最終在家鄉的台灣茶香中找到了根，決心將這份情懷分享給世界。

她分享，她來自凍頂，擁有自家的茶園與炭焙工作室，專注於傳承與創新，在這裡他們運用傳統工藝，使用龍眼木炭慢火焙製來自台灣各地的優質茶葉，打造出層次豐富、溫潤細膩的烏龍茶，此外在海拔2000公尺的奇萊山擁有高山茶園，在雲霧繚繞的山間孕育出清香高冷烏龍，散發著自然的純淨氣息。

張家綸說，集覓嶼茶與全台各地的茶農攜手合作，精選優質好茶，推廣至世界各地，目前茶葉走進歐洲、美國及東南亞的茶店與米其林餐廳，也成為餐配茶的精品茶品，她深信，茶是一種超越國界的文化載體，它能拉近彼此的距離，並在茶香中找到共鳴。

媽媽教室舉辦活動當天，不僅能聽到關於茶的故事，也能一起品茶，了解更多茶文化。

題目：以風土之旅探索台灣烏龍茶的韻味：從茶園到茶杯的感官體驗

講者：集覓嶼茶（Jayme & Tea Co.）創辦人張家綸

時間：2025年1月3日上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

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