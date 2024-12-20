聖荷西創意大使 5名當地藝術家出線

聖荷西市宣布五位2025創意大使，推動多元文化與創意表達。（聖荷西市政府提供）

聖荷西 市經濟發展和文化事務辦公室（Office of Economic Development and Cultural Affairs，OEDCA）17日宣布，五位當地藝術家將擔任2025年創意大使，慶祝城市文化的多樣性，並激勵居民通過藝術表達他們的聲音。

文化事務辦公室是聖荷西經濟發展與文化事務辦公室的一個部門，專注於通過藝術資助、公共藝術、文化設施管理和特殊活動服務促進城市的文化發展。

2025年度的創意大使包括攝影師和說書人歐祖納（Miguel Ozuna）、畫家和漫畫藝術家卡德納斯（Julie Cardenas）、社區劇院團體的領導者卡西（Matt Casey）、混合媒體藝術家瑞巴卡巴（Steven Rubalcaba）、教育家和藝術家古鐵雷斯（Jessica Gutierrez）。

2025創意大使將從明年1月起履職一年，任務包括製作吸引社區參與的創意專案，幫助推廣「我們創造408」（WeCreate408）藝術挑戰賽等活動，宣導藝術普及和城市文化。2019年專案啟動以來，共24位創意大使，覆蓋範圍不斷擴大，今年的申請數量更是創下歷史新高。 古鐵雷斯的藝術作品。（圖由聖荷西政府提供）

聖荷西市長馬漢說，聖荷西是夢想的城市，他為2025創意大使感到自豪，他們將透過藝術為居民提供一個講述自己故事的平台。

2025創意大使計畫由美國國家藝術基金會提供部分資金支援。透過創意項目，這些藝術家將為居民提供連接、表達和慶祝社區文化的機會，充分展現聖荷西作為多元文化中心的特色。