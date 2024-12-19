全國首批 舊金山將買3艘AAM電動渡輪 2027年投入使用

電動輪渡的設計圖。（SF Bay Ferry供圖）

舊金山 灣渡輪董事會18日表示，經過競標後的決定，近日已通過批准從All American Marine Inc. (AAM)公司購買全國首批三艘電動零排放高速客運渡輪，2027年初投入使用。

3艘150座的電動渡輪將作為舊金山灣渡輪「快速電動零排放渡輪計畫」（Rapid Electric Emission Free，簡稱REEF）的首批交付。此計畫是旨在將輪渡轉型為零排放技術。首艘渡輪預計將於2027年初加入舊金山灣渡輪艦隊服務。

舊金山灣渡輪董事會主席溫德曼（Jim Wunderman）表示，舊金山灣區 再次走在時代前沿。這項投資將連接舊金山的新興社區，並為區域性和全國性的零排放水上交通普及奠定基礎。這是舊金山灣渡輪電氣化努力的歷史性時刻。

渡輪將在位於華盛頓州貝靈漢市的AAM公司5萬7000平方呎的工廠建造。該公司在太平洋西北地區建造鋁製船隻方面擁有30年經驗，並曾建造兩艘混合動力雙體船，及全球首艘完全由氫燃料電池驅動的商業客運船MV Sea Change，目前作為舊金山灣渡輪的示範項目運營。

3艘電池電動渡輪的合同總額為4600萬元。渡輪航行速度為24節，由兩台625千咓電動機驅動。渡輪全長100呎，寬26呎，吃水深度5.9呎。

零排放渡輪將用於新的渡輪航線，連接舊金山灣區其他地區與舊金山兩個發展最快的社區，金銀島（Treasure Island）和米慎灣（Mission Bay）。合同還包括建造第四艘150座渡輪的選項。

目前，舊金山灣渡輪也正在招標購買兩艘400座高速電池電動渡輪，用於連接屋崙 、阿拉米達與舊金山的跨灣航線。

舊金山灣渡輪目前已獲得來自地方、州和聯邦機構約2億元的資金支持，用於實施REEF計畫，包括系統規畫、新電池電動渡輪和岸基基礎設施的建設。此外，REEF計畫還包括改造4艘400座柴油渡輪為零排放技術、系統內碼頭的全面電氣化，以及位於阿拉米達的中央灣運營和維護設施的擴建與電氣化。

去年11月，聯邦環保局（EPA）授予舊金山港口和舊金山灣渡輪5500萬元，用於建設和電氣化米慎灣渡輪碼頭、電氣化舊金山市中心渡輪碼頭，以及購買一艘400座電池電動渡輪。